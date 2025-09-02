Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης (2/9) στις γραμμές του τρένου κοντά στο στάδιο της Παναχαϊκής, στην Πάτρα. Οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες σε 14χρονο, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε καλαμιές, με τους κατοίκους της περιοχής να καλούν αμέσως την πυροσβεστική όταν αντίκρισαν τους καπνούς. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο με οχήματα και προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς.

Advertisement

Advertisement

Εξαιτίας της πυρκαγιάς, η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Μποζαΐτικα – Άγιος Ανδρέας ανεστάλη προσωρινά, με τους επιβάτες της αμαξοστοιχίας 11304 να μεταφέρονται στον τελικό προορισμό τους με λεωφορεία της Hellenic Train.

Μια σύλληψη ανήλικου – Αναζητούνται ακόμη 2 άτομα

Οι αστυνομικοί στην Πάτρα πέρασαν χειροπέδες σε έναν 14χρονο για την φωτιά στην Αγυιά. Ο ανήλικος κατηγορείται για εμπρησμό και σύμφωνα με το tempo24.news, την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά, βρισκόταν στο σημείο με ακόμα δύο φίλους του.