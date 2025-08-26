Τη φρίκη μέσα σε σπίτι συγγενικού της προσώπου έζησε μια ανήλικη στην Πάτρα η οποία έπεσε θύμα βιασμού.



Η σύλληψη του δράστη έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών.



Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος δράστης, είναι ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για βιασμό και προσβολή γενετησίας αξιοπρέπειας ανήλικης.

Ο συλληφθείς, με βάση την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. χθες το μεσημέρι, ευρισκόμενος σε οικία συγγενικού προσώπου ανήλικης κοπέλας, την προσέγγισε τη στιγμή που ήταν μόνη της και με την άσκηση σωματικής βίας τέλεσε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.

Η ανήλικη εξετάσθηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών παρουσία παιδοψυχιάτρου και παραγγέλθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Πηγή: The Best