Με ανοιχτό το ενδεχόμενο πολιτικής δραστηριοποίησης εμφανίστηκε ο Παύλος Ντε Γκρες στη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου, στον ΑΝΤ1, μιλώντας για το ενδιαφέρον του για την πολιτική, τη σχέση του με την Ελλάδα, αλλά και τα προβλήματα που – κατά τον ίδιο – εξακολουθούν να πιέζουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Ο Παύλος Ντε Γκρες, γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο πολιτικής πρωτοβουλίας, χωρίς όμως να επιβεβαιώνει σχέδιο ίδρυσης κόμματος. Στο σχετικό ερώτημα απάντησε ότι «πολλά περνάνε από το μυαλό μου», τονίζοντας παράλληλα πως η πολιτική τον ενδιαφέρει, αλλά δεν θεωρεί τον εαυτό του επαγγελματία πολιτικό.

Advertisement

Advertisement

Παράλληλα ξεκαθάρισε τη θέση του για το πολίτευμα, υπογραμμίζοντας ότι η Δημοκρατία και το Σύνταγμα είναι δεδομένα και ότι δεν τίθεται θέμα επιστροφής στη βασιλεία.

Όπως είπε, στόχος του είναι «να είναι χρήσιμος στη χώρα», επισημαίνοντας ότι ζει πλέον ως Έλληνας πολίτης που επέστρεψε μετά από χρόνια στο εξωτερικό.

Πολιτική ως «τέχνη επίλυσης προβλημάτων»

Στη συνέντευξη παρουσίασε την πολιτική περισσότερο ως εργαλείο λύσεων παρά ως κομματική ταυτότητα. Τόνισε ότι η πολιτική είναι «μια τέχνη που λύνει τα προβλήματα μιας κοινωνίας» και ότι ο ίδιος αναζητά τρόπους να βοηθήσει την κοινωνία με δικές του πρωτοβουλίες.

Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρθηκε στην ιδέα δημιουργίας μιας οργάνωσης που θα μπορούσε να συνδέσει τη διασπορά με την Ελλάδα και να συμβάλει στον περιορισμό του brain drain, κρατώντας νέους στη χώρα.

Οικονομία, καθημερινότητα και θεσμοί

Για την πορεία της χώρας σημείωσε ότι η οικονομία έχει βελτιωθεί, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα, κυρίως στο κόστος ζωής και στην οικονομική ασφάλεια των πολιτών.

Παράλληλα στάθηκε ιδιαίτερα στη λειτουργία των θεσμών, τονίζοντας ότι η εμπιστοσύνη κράτους και πολιτών χτίζεται μέσα από αξιοκρατία, διαφάνεια, ασφάλεια και δικαιοσύνη.

Advertisement

Συνέδεσε μάλιστα την άνοδο ακραίων πολιτικών ρευμάτων με την ανασφάλεια των πολιτών, υποστηρίζοντας ότι τέτοια φαινόμενα εμφανίζονται όταν οι κοινωνίες νιώθουν ότι δεν προστατεύονται επαρκώς.

Μετανάστευση, κοινωνία και δημόσιο αφήγημα

Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, σημείωσε ότι πρόκειται για ευρωπαϊκό ζήτημα, ενώ χρησιμοποίησε ως παράδειγμα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, λέγοντας ότι αποτελεί «σημαία της Ελλάδας στο εξωτερικό», υπογραμμίζοντας το αφήγημα της ενσωμάτωσης και της επιτυχίας.

Το επώνυμο «ντε Γκρες» και η προσωπική διάσταση

Ο ίδιος υπερασπίστηκε τη χρήση του επωνύμου «ντε Γκρες», εξηγώντας ότι έχει οικογενειακή χρήση εδώ και χρόνια και δεν αποτελεί – όπως είπε – ένδειξη τίτλου.

Advertisement

Τόνισε επίσης ότι για χρόνια η οικογένεια κινούνταν χωρίς επίθετο, κάτι που – όπως περιέγραψε – δημιουργούσε πρακτικές δυσκολίες.

Το πολιτικό μήνυμα που θέλησε να περάσει

Το βασικό μήνυμα της συνέντευξης κινήθηκε σε τρεις άξονες:

Ενδιαφέρον για την πολιτική χωρίς ανακοίνωση σχεδίου

Advertisement

Εμφαση στη χρησιμότητα προς τη χώρα και τη νέα γενιά

Ανάγκη ενίσχυσης θεσμών και βελτίωσης της καθημερινότητας

Σε κάθε περίπτωση, ο Παύλος Ντε Γκρες εμφανίστηκε να αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, χωρίς όμως να προχωρά σε σαφείς πολιτικές δεσμεύσεις, τουλάχιστον προς το παρόν.

Advertisement

Advertisement