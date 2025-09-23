Δύο μέλη σπείρας κακοποιών, που άρπαζαν από ηλικιωμένους αλυσίδες και σταυρούς λαιμού στον Κορυδαλλό και τη Νίκαια, συνέλαβαν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πειραιά.



Όπως φαίνεται και στο βίντεο, το οποίο χρησιμοποίησαν οι αστυνομικοί για να καταφέρουν να ταυτοποιήσουν την 37χρονη, η γυναίκα πλησίαζε ηλικιωμένους, προσποιόταν ότι τους γνωρίζει, τους αγκάλιαζε και με γρήγορες κινήσεις τους άρπαζε από τον λαιμό αλυσίδες και σταυρούς.



Τα στελέχη της Ασφάλειας μέσα από μαρτυρίες και υλικό καμερών ασφαλείας διαπίστωσαν ότι χρησιμοποιούσε ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο στις πράξεις της, το οποίο εντόπισαν και μαζί με την 37χρονη συνέλαβαν και τον 48χρονο συνεργό της.



Σημειώνεται ότι σε μία περίπτωση προκειμένου να αφαιρέσει αλυσίδα από ηλικιωμένο, η 37χρονη δε δίστασε να του ασκήσει σωματική βία.

Από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, εξιχνιάστηκαν -2- περιπτώσεις κλοπών και περίπτωση ληστείας σε Νίκαια και Κορυδαλλό.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοχή και τις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των -1.600- ευρώ καθώς και κάμερες οι οποίες κατέγραφαν τους εξωτερικούς χώρους των οικιών, προκειμένου να ενημερώνονται οι κατηγορούμενοι σε περίπτωση εμφάνισης της Αστυνομίας.

Σημειώνεται, ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.