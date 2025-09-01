Ντάνιελ Ποντένσε - Στιγμιότυπο από την προηγούμενη παρουσίασή του στον Ολυμπιακό το 2023

Η απόλυτη «παράνοια» επικρατεί στις τάξεις του Ολυμπιακού με την πολυαναμενόμενη άφιξη του Ντάνιελ Ποντένσε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Τις τελευταίες μέρες ήταν έντονη η φημολογία για την μεγάλη επιστροφή του Πορτογάλου στο Λιμάνι και το βράδυ της Κυριακής (31/8) έγινε γνωστή η είδηση ότι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής των «ερυθρόλευκων» φιλάθλων θα «πατήσει» Ελλάδα το μεσημέρι της Δευτέρας.

Advertisement

Advertisement

Όπως έγινε γνωστό από τον ίδιο τον Πορτογάλο εξτρέμ και μάλιστα με μήνυμα στα ελληνικά, η άφιξή του στο αεροδρόμιο θα καθυστερήσει και οι φίλοι του Ολυμπιακού που θα τον υποδεχτούν στην Αθήνα, θα χρειαστεί να κάνουν λίγη παραπάνω υπομονή.

Ο Ποντένσε έχει προκαλέσει «χάος» στα social media

Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής με μήνυμα στα ελληνικά έγραψε: «Δυστυχώς δεν πήρα τη πτήση για Αθήνα διότι η ομάδα εδώ ξέχασε να μου δώσει την εξουσιοδότηση που χρειάζομαι για να φύγω απ’ τη χώρα…την περιμένω από ώρα σε ώρα και αργά ή γρήγορα θα είμαι στην Αθήνα».

Οι φίλοι των Πειραιωτών περιμένουν πώς και πώς την άφιξη του Πορτογάλου εξτρέμ στη χώρα μας για λογαριασμό του Ολυμπιακού. «Ως εδώ. Θα πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Ποντένσε ερχόμαστε να σε φέρουμε σπίτι», αναφέρει σε ανάρτησή του ένας οπαδός του Ολυμπιακού, ανεβάζοντας μία φωτογραφία στο X με μια «στρατιά» Ολυμπιακών πάνω σε καμήλες, που πάει να φέρει τον Ποντένσε πίσω.

Ως εδώ . Θα πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Ποντενσε ερχόμαστε να σε φέρουμε σπίτι.#OlympiacosFC pic.twitter.com/VHPVoeLr2w — red_always_7⚪🔴 (@FNastos68550) September 1, 2025

Ποιος είναι ο Ποντένσε

Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής είναι «προϊόν» των ακαδημιών της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, από όπου τον απέκτησε ο Ολυμπιακός το 2018 έναντι 7 εκατομμυρίων ευρώ. Κατά την πρώτη θητεία του στον Ολυμπιακό ο διεθνής Πορτογάλος πραγματοποίησε 68 συμμετοχές, πέτυχε 13 γκολ και μοίρασε 14 ασίστ.

Advertisement

Μετά από 1,5 χρόνο όπου φόρεσε την φανέλα των Πειραιωτών, πήρε μεταγραφή στην Αγγλία για την Γούλβς έναντι 19,6 εκατομμυρίων ευρώ. Με την Γουλβς αγωνίστηκε σε 108 αγώνες, πέτυχε 16 γκολ και μοίρασε 10 ασίστ.

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2023, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Ποντένσε για ένα χρόνο, με την μορφή δανεισμού. Αποδείχθηκε μια σπουδαία κίνηση, καθώς ο Πορτογάλος συνέβαλε τα μέγιστα στην ιστορική κατάκτηση του UEFA Conference League από τους «ερυθρόλευκους».

Ο Ποντένσε άνοιξε το σκορ στην εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, σε ένα παιχνίδι που οι Πειραιώτες επικράτησαν με 6-1, ολοκληρώνοντας μια μυθική ανατροπή (είχαν χάσει 1-4 εντός έδρας) και προκρίθηκαν στους «8» της διοργάνωσης. Συνολικά, ο Ποντένσε στην τελευταία του θητεία με τον Ολυμπιακό αγωνίστηκε σε 47 αναμετρήσεις, πέτυχε 15 γκολ και μοίρασε 13 ασίστ.

Advertisement

Την περασμένη χρονιά αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας για λογαριασμό της Αλ Σαμπάμπ με την οποία αγωνίστηκε 21 φορές, πέτυχε 3 γκολ και μοίρασε 8 ασίστ.