Φωτιά ξέσπασε αργά το απόγευμα της Τρίτης (02/09) σε επιχείρηση στο Περιστέρι, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, πρόκειται για βιοτεχνία με λευκά είδη επί της οδού Χρυσοστόμου. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο.

Μέχρι στιγμή δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους. Λόγω της πυρκαγιάς, η αστυνομία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ειδικότερα, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Χρυσοστόμου, από το ύψος της συμβολής της με την οδό 25ης Μαρτίου έως την οδό ‘Ανθιμου Γαζή.

Λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην επιχείρηση στο Περιστέρι, ένα άτομο από παρακείμενο κτίριο χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο “Σισμανόγλειο” με αναπνευστικά προβλήματα.

Πηγή: ΑΠΕ