Ήταν μια τυπική μέρα στην κτηνιατρική κλινική Ame Vet, στο Σάο Πάολο, μέχρι που η άφιξη ενός μικρού περιστεριού άλλαξε τα πάντα.

Συνηθισμένο να φροντίζει σκύλους και γάτες, το προσωπικό δεν φανταζόταν ποτέ ότι, εκείνη την ημέρα, αυτός που θα ζητούσε βοήθεια θα ήταν ένα τραυματισμένο περιστέρι – και, το πιο εκπληκτικό, εντελώς μόνο του. Χωρίς ιδιοκτήτη, το μικρό πουλί μπήκε στην κλινική σαν να ήξερε ακριβώς πού έπρεπε να βρίσκεται. Αναζητούσε βοήθεια, φροντίδα και προστασία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 7 Αυγούστου 2021 και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. Το πουλί περπάτησε ήρεμα από το πεζοδρόμιο μέχρι την υποδοχή, σαν να γνώριζε πού να απευθυνθεί. Ωστόσο η υπάλληλος υποδοχής δεν ήταν εκεί εκείνη τη στιγμή, το περιστέρι όμως συνέχισε να τριγυρίζει εκεί.

Όταν τελικά εμφανίστηκε κάλεσε την κτηνίατρο Joyce Freschi Darú η οποία το εξέτασε αμέσως. Αφού περιποιήθηκε την πληγή και του ξεκίνησε θεραπεία είπε: «Ήξερε ακριβώς πού να ζητήσει βοήθεια».

Το περιστατικό φάνηκε περίεργο στην ομάδα και αποφάσισαν να ελέγξουν τις κάμερες και έτσι είδαν τι συνέβη. Η Joyce μοιράστηκε το βίντεο στο TikTok με τη λεζάντα: «Αν δεν είχε βιντεοσκοπηθεί, κανείς δεν θα το πίστευε». Το βίντεο έγινε viral με πάνω από 2,7 εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια.