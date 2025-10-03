Τους εμπλεκόμενους και τα αίτια συμπλοκής μεταξύ μαθητών δύο διαφορετικών σχολείων, στο Περιστέρι, προσπαθούν να αποσαφηνίσουν οι αστυνομικές αρχές.



Το περιστατικό έγινε το πρωί της Παρασκευής, στις 11:30, στο 9ο Γενικό Λύκειο. Περίπου 15 νεαροί με μαύρα ρούχα και σκουπόξυλο επιτέθηκαν σε μαθητές. Καθηγητές του σχολείου επιχείρησαν να ηρεμήσουν τα πνεύματα και τρεις από αυτούς τραυματίστηκαν πολύ ελαφρά, χωρίς να ζητήσουν την εξέτασή τους από γιατρούς ή τη δίωξη των επιτιθέμενων.



Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η επίθεση έγινε από μαθητές Επαγγελματικού Λυκείου της περιοχής.