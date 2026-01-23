Οι αυτοψίες για τις ζημιές από τις πλημμύρες που έπληξαν την Αττική θα συνεχιστούν για περίπου μία εβδομάδα.

Ηδη, μετά το πέρας της σφοδρής κακοκαιρίας που στοίχισε τη ζωή σε δύο συνανθρώπους μας, έχουν πραγματοποιηθεί στην Αττική περίπου 20 αυτοψίες και η διαδικασία αναμένεται να κρατήσει για περίπου μία εβδομάδα ακόμη.

Advertisement

Advertisement

Το μεσημέρι στο δημαρχείο της Βούλας πραγματοποιήθηκε σύσκεψη παρουσία του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδου και των δημάρχων που οι περιοχές τους υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές, προκειμένου να τεθεί στο τραπέζι το χρονοδιάγραμμα της αποκατάστασης των ζημιών και των αποζημιώσεων.

Οι αυτοψίες που έχουν ξεκινήσει έγιναν σε κατοικίες, ενώ η Περιφέρεια θα αρχίσει τις αυτοψίες στις επιχειρήσεις.

Στόχος είναι να έχουν ολοκληρωθεί εντός 5 ημερών το αργότερο, ώστε να δοθούν οι πρώτες αποζημιώσεις.

Οι δύο φάσεις των αποζημιώσεων

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που κατέληξαν, οι αποζημιώσεις θα δοθούν σε δύο φάσεις.

Η πρώτη θα ξεκινήσει άμεσα με την ολοκλήρωση των αυτοψιών. Άμεσα θα δοθεί το πρώτο επίδομα βιωτικών πρώτων αναγκών που θα φτάνει ως και τα 600 ευρώ και αμέσως μετά θα δοθούν οι αποζημιώσεις για τις οικοσυσκευές που καταστράφηκαν από τις πλημμύρες.

Οι αποζημιώσεις για τις οικοσυσκευές θα ξεκινούν από τις 2.000 ευρώ και θα φτάνουν ως και τα 6.000 ευρώ.

Advertisement

Να σημειωθεί πως ήδη ο δήμαρχος Βάρης έχει πει πως τουλάχιστον 100 σπίτια στον δήμο του, έχουν υποστεί καταστροφές από την νεροποντή.

Σε δεύτερο χρόνο, ο οποίος δεν έχει προσδιορισθεί ακριβώς, ωστόσο από την Περιφέρεια τονίζουν πως θα είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα δοθούν και οι αποζημιώσεις των κατοικιών και των επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημιές, αφού κατατεθούν και τα απαραίτητα έγγραφα για να προχωρήσουν οι διαδικασίες.

Να διευκρινιστεί πως ο καθορισμός του ποσού που θα λάβουν οι δικαιούχοι θα εξαρτηθεί από το ύψος νερού το οποίο θα καταγράψουν τα συνεργεία ότι μπήκε σε κάθε οίκημα.

Ποιες περιοχές υπέστησαν τις περισσότερες ζημιές

Advertisement

Στη Βάρη πάνω από 100 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές.

Στον Κάλαμο και τον Ωρωπό, σημειώθηκαν καθιζήσεις εδάφους, ενώ ανάλογη είναι η κατάσταση στους Αγίους Θεοδώρους. Σπίτια και και υποδομές έχουν υποστεί ζημιές, ενώ κάποιοι τοίχοι έχουν καταρρεύσει σε σπίτια που κρίθηκαν μη κατοικήσιμα.

Στην Άνω Γλυφάδα και τον Άγιο Δημήτριο, μαζί με τον Κάλαμο, έχουν εντοπιστεί συνολικά οι περισσότερες καταστροφές, με τα συνεργεία να εργάζονται όλη μέρα για την σταδιακή αποκατάσταση των υποδομών.

Κατά τη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας, η πυροσβεστική δέχτηκε από την Αττική 1.550 κλήσεις, οι περισσότερες για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων.

Advertisement