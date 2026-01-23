«Πολεμικό Ναυτικό: Η δική σου επιλογή» είναι το κεντρικό μήνυμα του σποτ των σχολών του Πολεμικού Ναυτικού (Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού) εν όψει των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων.

«Δύο σχολές, ένας κοινός σκοπός – κορυφαία εκπαίδευση, ακλόνητη ναυτική παράδοση – πειθαρχία, εκπαίδευση, ναυτοσύνη – επαγγελματική αποκατάσταση, άμεση οικονομική ανεξαρτησία» αναγράφεται στο σποτ, το οποίο κλείνει με το μήνυμα «Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026- Το μέλλον σου ξεκινά τώρα- απεριόριστες δυνατότητες».

Δείτε εδώ την Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και των Ανωτάτων Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών (ΑΣΜΥ) Ακαδημαϊκού Έτους 2026-2027