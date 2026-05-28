Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις από το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 και μετά, διατηρούν το δικαίωμα να δουν τα γραπτά τους δοκίμια μέσω επίδειξης φωτοτυπιών, υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Ο υποψήφιος μπορεί να εξετάσει τη φωτοτυπία του γραπτού του και να κρατήσει σύντομες σημειώσεις από τις απαντήσεις που έδωσε, με την επίδειξη να πραγματοποιείται αποκλειστικά στον ίδιο τον υποψήφιο, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να έχει μαζί του τον γονέα ή τον κηδεμόνα του, εφόσον το επιθυμεί.

Για την έναρξη της διαδικασίας, ο υποψήφιος και ο συνοδός του (εφόσον παρευρίσκεται) οφείλουν να παραδώσουν στον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα κινητά τους τηλέφωνα, καθώς και τα έγγραφα ταυτοποίησής τους, δηλαδή την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο.

Κατά τη διάρκεια της επίδειξης απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο λήψη της εικόνας του γραπτού (φωτογραφία με κινητό, βιντεοσκόπηση κλπ) καθώς και η παραλαβή από τον υποψήφιο της φωτοτυπίας του γραπτού δοκιμίου ή μέρους του. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της επίδειξης είναι παρών ο αρμόδιος υπάλληλος ο οποίος είναι και υπεύθυνος για τη σωστή τήρηση της όλης διαδικασίας.

Μετά τη λήξη της επίδειξης, ο υποψήφιος υπογράφει στην αίτηση που είχε υποβάλει ότι έλαβε γνώση του γραπτού του τη συγκεκριμένη ημερομηνία και του επιστρέφεται η αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο και το κινητό του τηλέφωνο.Μετά τη λήξη της προθεσμίας επίδειξης των φωτοτυπιών των γραπτών δοκιμίων, συντάσσεται πρακτικό και καταστρέφονται οι φωτοτυπίες των γραπτών δοκιμίων.

Τι ισχύει και πώς θα κάνετε αίτηση

κατάθεση της αίτησης γίνεται από τον υποψήφιο (διά ζώσης ή ταχυδρομικά), στην οποία αιτείται την επίδειξη των γραπτών δοκιμίων των Πανελλαδικών Εξετάσεω

Οι αιτήσεις των υποψηφίων οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν γνώση των γραπτών τους υποβάλλονται από τους ίδιους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, κάθε χρόνο, αποκλειστικά τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους κατά το οποίο οι υποψήφιοι πήραν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το σχολείο όπου κοινοποιήθηκαν οι βαθμοί των μαθημάτων που εξετάστηκαν οι εν λόγω υποψήφιοι.

Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλεται σχετικό παράβολο, το οποίο υποχρεωτικά εκδίδεται ηλεκτρονικά από την εφαρμογή e-Παράβολο, στην κατηγορία «Επίδειξη γραπτών δοκιμίων Πανελλαδικών Εξετάσεων».