Ο Akylas κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην πορεία του, παρουσιάζοντας το πρώτο του ολοκληρωμένο άλμπουμ με τίτλο «Press Start».

Μετά τη συμμετοχή του στη Eurovision και την επιτυχία του «Ferto», ο νεαρός καλλιτέχνης που κατάφερε να ξεχωρίσει τόσο στην Ελλάδα όσο και στο ευρωπαϊκό κοινό, επιστρέφει με ένα άλμπουμ οκτώ κομματιών γεμάτο έντονη pop ενέργεια, electro dance ήχους και βαλκανικές επιρροές.

Advertisement

Advertisement

Το «Press Start», που κυκλοφορεί από τη Minos EMI, περιλαμβάνει tracks που κινούνται στο γνώριμο εκρηκτικό ύφος του Akylas, συνδυάζοντας catchy μελωδίες, δυνατά beats και τη χαρακτηριστική αισθητική που τον έκανε viral στα social media.

Η δυναμική του φαίνεται ήδη και στις streaming πλατφόρμες, καθώς ο Akylas ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο monthly listeners στο Spotify, ενώ συμμετέχει και στη δημοφιλή playlist «Greek Pop», επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη απήχηση που έχει αποκτήσει το όνομά του μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον γύρω από το άλμπουμ είναι ιδιαίτερα έντονο και στο TikTok, όπου τα promo videos του «Press Start» έχουν συγκεντρώσει περισσότερα από 9 εκατομμύρια views, μετατρέποντας την κυκλοφορία του σε ένα από τα πιο viral μουσικά releases των τελευταίων ημερών.

Τα τραγούδια του άλμπουμ

Το tracklist του «Press Start» περιλαμβάνει τα:

Ferto

PARTO

I Poli <3 (Akylas, Teo.x3)

MELI^^

Akyla Tequila

SpastoSPASTO

Star Final Boss** (Akylas, MITCH T)

voulosto?

Με το debut άλμπουμ του, ο Akylas επιχειρεί να χαράξει τη δική του πορεία στη σύγχρονη ελληνική pop σκηνή, ποντάροντας σε μια ξεχωριστή αισθητική, έντονη σκηνική παρουσία και ένα κοινό που τον ακολουθεί σταθερά από την Ελλάδα μέχρι και το εξωτερικό.

Όπως δείχνουν ήδη τα πρώτα στοιχεία, το «Press Start» δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη κυκλοφορία, αλλά την αρχή ενός νέου κεφαλαίου για έναν από τους πιο πολυσυζητημένους νέους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής.