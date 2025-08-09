Μεγάλη είναι η κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και εθελοντών μετά την φωτιά που εκδηλώθηκε στη Βρυσούλα Πρέβεζας.

Νωρίτερα Πολιτική Προστασία απέστειλε προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρυσούλα Πρέβεζας. Κινητοποιήθηκαν 48 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2025

Στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες, ανάμεσά τους δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, με 16 οχήματα, καθώς και εναέρια μέσα – δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Η φωτιά καίει σε κοντινή απόσταση από κατοικημένη περιοχή, γεγονός που έχει αυξήσει την κινητοποίηση των δυνάμεων.

Στους κατοίκους στάλθηκε δεύτερο μήνυμα από το 112 για άμεση απομάκρυνση προς Κρανέα και ήδη το χωριό εκκενώνεται.