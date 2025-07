Oλα δείχνουν πως ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Πάουλα Μπαντόσα σύντομα θα ενωθούν με τα δεσμά του γάμου.

Ο Έλληνας σταρ του τένις Στέφανος Τσιτσιπάς αποκάλυψε ότι σκέφτεται πολύ σοβαρά την ιδέα του γάμου με τη Ισπανίδα σύντροφό του και Νο 9 της παγκόσμιας κατάταξης. Το ζευγάρι εθεάθη ντυμένο στα λευκά στα αθλητικά βραβεία Laureus 2025 στη Μαδρίτη, παρουσία πολλών αστέρων του παγκόσμιου αθλητισμού όπως ο Ραφαέλ Ναδάλ και η Σιμόν Μπάιλς.

Ωστόσο, ο Τσιτσιπάς και η Μπαντόσα έκλεψαν τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί με τα εντυπωσιακά, ασορτί λευκά τους ρούχα. Η άψογη εμφάνισή τους τράβηξε την προσοχή πολλών και κυρίως της Έμμα Ραντουκάνου η οποία στόλισε με κομπλιμέντα την Μπαντόσα στο Instagram, αφήνοντας μια σειρά από emojis καρδιάς κάτω από μια ανάρτηση της Ισπανίδας σταρ με τον Ελληνα σύντροφό της.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με τα ρούχα που επέλεξαν ο πρώην φιναλίστ του Γαλλικού Όπεν Τσιτσιπάς αποκάλυψε ότι η ιδία του γάμου βρίσκεται συνεχώς στο μυαλό του, ειδικά μόλις είδε τον εαυτό του και τη σύντροφό του με το ολόλευκο ντύσιμο.

«Ελληνικό χρώμα, ελληνικός γάμος» ήταν η πρώτη ατάκα του Τσιτσιπά, με την Μπαντόσα να… γουρλώνει αρχικά τα μάτια της, έκπληκτη

«Αυτό σκέφτηκα όταν είδα τους συνδυασμούς μας», είπε. «Είπα στην Πάουλα, “αν ήταν να παντρευτούμε ποτέ, έτσι θα ήθελα να παντρευτώ”. Οπότε είναι υπέροχο να παίρνουμε μια πρώτη γεύση για το πώς θα είναι αυτό».

«Ισως να είναι σημάδι» είπε αστειευόμενη η Μπαντόσα, με τον δημοσιογράφο να ρωτάει αν έχουμε… έκτακτη είδηση.

«Ποτέ δε ξέρεις» είπε ο Τσιτσιπάς και όταν ρωτήθηκε για το αν σκέφτεται να τελεστεί στην Ελλάδα ο γάμος, είπε ότι «το ψάχνουμε ακόμη».

«Ανταγωνιζόμαστε για το αν θα γίνει Ισπανία ή Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει την καρδιά μου» σχολίασε η Μπαντόσα, με τον Ελληνα τενίστα να λέει ότι «σίγουρα θα γίνει στη Μεσόγειο», κάτι στο οποίο συμφώνησε και η Ισπανίδα σύντροφός του.

