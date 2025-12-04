Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 7:00 το πρωί της Πέμπτης (4/12), στον δρόμο Πτολεμαΐδας- Κοζάνης, όταν λεωφορείο ιδιώτη, το εκτελούσε το δρομολόγιο Πτολεμαΐδα-ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, εξετράπη της πορείας του λόγω αδιαθεσίας του οδηγού που στη συνέχεια κατέληξε.

Το λεωφορείο το οποίο μετέφερε περίπου 40 εργαζόμενους της ΔΕΗ, όπως κάνει σε καθημερινή βάση, προσέκρουσε στις σιδερένιες προστατευτικές μπάρες, πριν καταλήξει εκτός δρόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός υπέστη ανακοπή την ώρα της διαδρομής. Ένας από τους επιβαίνοντες όταν κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά φέρεται να έπιασε το τιμόνι πατώντας φρένο και ακινητοποίησε το λεωφορείο.

Οι γιατροί με τη διαδικασία της ΚΑΡΠΑ έδωσαν μάχη για να κρατήσουν στη ζωή τον 56χρονο οδηγό αλλά δεν τα κατάφεραν.

Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι που επέβαιναν στο λεωφορείο είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στον προορισμό τους με άλλο λεωφορείο.

(με πληροφορίες από Kozan.gr)