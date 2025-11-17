Σφοδρό τροχαίο ατύχημα με σοβαρά τραυματίες σηειώθηκε γύρω στις 9:00 το πρωί της Δευτέρας, στην περιοχή του Υδραγωγείου (επί της οδού 25ης Μαρτίου), στην Πτολεμαΐδα.

Στη σύγκρουση στην οποία ενεπλάκησαν 5 αυτοκίνητα και ένα φορτηγό βαν, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ.

Credits: Ε-ptolemeos.gr

Ένα από τα οχήματα διέσχιζε το δρόμο με πολύ μεγάλη ταχύτητα και έπεσε στα υπόλοιπα αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 2 σοβαρά τραυματισμένους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν άντρες της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της Τροχαίας για να απεγκλωβίσουν τους τραυματίες και να διερευνήσουν τα αίτια της σύγκρουσης.

(με πληροφορίες από e-ptolemeos)