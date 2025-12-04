Τις δραματικές στιγμές που βίωσε περιέγραψε ο υπάλλος της ΔΕΗ που χρειάστηκε να πιάσει το τιμόνι του ακυβέρνητου λεωφορείου στην Πτολεμαΐδα, όταν αυτό άρχισε να χτυπάει στις μπάρες μετά την ανακοπή που υπέστη ο οδηγός του.

Ο άνθρωπος που σταμάτησε το μεγάλο όχημα στο οποίο βρίσκονταν 25 εργαζόμενοι με προορισμό τον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό της ΔΕΗ στον Άγιο Δημήτριο, είπε στο kozan.gr: «Εγώ καθόμουν στη μέση του λεωφορείου. Κάποια στιγμή άκουσα ένα τράνταγμα, πετάχτηκα, είχε αρχίσει το λεωφορείο να χτυπάει στις προστατευτικές μπάρες».

Advertisement

Advertisement

Περιγράφοντας τι αντίκρισε όταν έφτασε στο μπροστινό μέρος του λεωφορείου είπε ότι «ο οδηγός ήταν πεσμένος στο πλάι και είχε χάσει τις αισθήσεις του. Έπιασα το τιμόνι και προσπαθούσα να πατήσω το φρένο ενώ ο οδηγός είχε εκεί τα πόδια του. Αντέδρασα ενστικτωδώς, δεν έχω οδηγήσει ξανά λεωφορείο».

Σύμφωνα με τον ίδιο «ο κόσμος ήταν αναστατωμένος και σε πανικό αλλά μόλις σταματήσαμε ηρέμησαν όλοι»

«Ο οδηγός έπαθε έμφραγμα, ένας νεαρός άρπαξε το τιμόνι και σωθήκαμε», είχε πει από την πλευρά της η επιβάτιδα Ευαγγελία Μιχαηλίδου για τις στιγμές πανικού στο λεωφορείο που εξετράπη στην Πτολεμαΐδα