Δραματική εικόνα από την κατάσταση των πυρκαγιών σε όλη την Ελλάδα, με εκκενώσεις οικισμών μεταφορά περιστατικών σε νοσοκομεία, κλείσιμο Κέντρων Υγείας και ανεξέλεγκτα μέτωπα, έδωσε πριν από λίγο σε έκτακτη ενημέρωση ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος, πύραρχος Βασίλης Βαρθακογιάννης, υπογραμμίζοντας ότι οι επόμενες μέρες θα είναι ακόμα πιο δύσκολες, σύμφωνα με τις προβλέψεις των ειδικών.



Στην Αχαΐα που εντοπίζεται το μεγάλο πρόβλημα, έχουν διακομιστεί με ασθενοφόρα 10 πολίτες στο νοσοκομείο του Ρίου και σε Κέντρο Υγείας, άλλοι δύο διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της Χίου και 4 στο νοσοκομείο της ‘Αρτας, ενώ σε επιφυλακή είναι το ΕΚΑΒ σε Χίο, Πρέβεζα, Αχαΐα και όπου είναι σε εξέλιξη πυρκαγιές.



Τέλος, ο εκπρόσωπος του ΠΣ έκανε έκκληση προς όλους τους πολίτες να συνεργαστούν και να είναι πολύ προσεκτικοί τις επόμενες μέρες, οι οποίες αναμένονται εξαιρετικά δύσκολες.



Ακολουθεί ολόκληρη η ενημέρωση του κ. Βαρθακογιάννη, που περιγράφει με έντονα χρώματα την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, μέσα από τις προσπάθειες που καταβάλλονται από όλο τον κρατικό μηχανισμό.

«Καλησπέρα σας και πάλι από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Μετά τις προειδοποιήσεις για ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες, με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, η χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με πλήθος ενεργών εστιών.

Μόνο το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν 152 νέες αγροτοδασικές πυρκαγιές.

Το σημερινό σκηνικό χαρακτηρίζεται από υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλά ποσοστά υγρασίας και ισχυρούς ανέμους, που κατά τόπους φτάνουν τα 9 μποφόρ, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά επικίνδυνο περιβάλλον για την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών.

Κάθε νέα εστία έχει τις προϋποθέσεις να εξελίσσεται σε επικίνδυνο περιστατικό, απαιτώντας άμεση και συντονισμένη επιχειρησιακή ανταπόκριση.

Σήμερα, στα μέτωπα των πυρκαγιών έχουν διατεθεί και συνεχίζουν να επιχειρούν 4.850 πυροσβέστες, ενώ μέχρι το τελευταίο φως διατέθηκαν 62 εναέρια μέσα.

Απαιτήθηκε να εκδοθούν από το 112, τριάντα τέσσερα μηνύματα, για την ασφαλή απομάκρυνση πολιτών, σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, ‘Αρτα Πρέβεζα, Βόνιτσα, Αιτωλικό, Θεσσαλονίκη, Χίο και Αχαΐα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις πυρκαγιές, που σε αρκετές περιπτώσεις έχουν λάβει επικίνδυνες διατάσεις, ενώ συνδράμουν αδιάλειπτα όλοι οι συναρμόδιοι φορείς της Πολιτικής Προστασίας.

Οι Περιφέρειες της Επικράτειας παρέχουν όλα τα διαθέσιμα μέσα σε υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Το ΓΕΕΘΑ συνδράμει στις επιχειρήσεις κατάσβεσης με 445 στελέχη και 12 μηχανήματα έργου, ενώ για την ασφαλή απομάκρυνση πολιτών έχει διαθέσει 11 λεωφορεία και 16 λέμβους των ειδικών δυνάμεων.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει διαθέσει 315 αστυνομικούς με 135 οχήματα, για εκκενώσεις οικισμών και κατοικιών, για μεταφορά ευάλωτων ατόμων, για απεγκλωβισμούς και για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Για τον ίδιο σκοπό, το Λιμενικό Σώμα έχει διαθέσει στη Χίο 7 πλωτά μέσα, καθώς και ιδιωτικά πλωτά μέσα, με τα οποία έχουν απομακρυνθεί και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία 54 συμπολίτες μας και στην Αχαΐα έχει διαθέσει ακόμη 3 πλωτά μέσα, που είναι σε ετοιμότητα πλησίον της ακτογραμμής.

Το Εθνικό Κέντρο ‘Αμεσης Βοήθειας έχει διαθέσει στην Αχαΐα 8 ασθενοφόρα, εκ των οποίων μια Κινητή Ιατρική Μονάδα και μέχρι στιγμής έχουν διακομισθεί 7 περιστατικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίο. Επίσης έχουν διακομιστεί 3 περιστατικά σε όμορα Κέντρα Υγείας και στο υπνωτήριο του δήμου για φιλοξενία. Αυτή τη στιγμή, εκκενώνεται προληπτικά το Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας και θα διακομισθούν 2 περιστατικά.

Στη Χίο έχουν διατεθεί 4 ασθενοφόρα και έχουν διακομισθεί 2 περιστατικά στο Νοσοκομείο Σκυλίτσειο.

Στην Πρέβεζα έχουν διατεθεί 5 ασθενοφόρα. Αυτή τη στιγμή εκκενώνεται προληπτικά το Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού και θα διακομισθούν 4 περιστατικά στο νοσοκομείο ‘Αρτας. Ομοίως εκκενώνεται προληπτικά το Κέντρο Υγείας Φιλιππιάδας και θα διακομισθούν 4 περιστατικά στο νοσοκομείο ‘Αρτας.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, για να αντιμετωπίσουμε όλα τα ενεργά μέτωπα, με όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας.

Σε αυτή την προσπάθεια ζητούμε τη συνεργασία των πολιτών και ταυτόχρονα απευθύνουμε έκκληση πάνω από όλα: Για την ασφάλεια όλων, είναι απαραίτητο να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες των αρχών.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των ειδικών, τις επόμενες ημέρες η κατάσταση θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο, γι’ αυτό, χωρίς εφησυχασμό, είναι απαραίτητη η προσοχή όλων μας.

Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση».