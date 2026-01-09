Η πολιτεία της Βικτώριας στην Αυστραλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις πιο επικίνδυνες και καταστροφικές περιόδους δασικών πυρκαγιών των τελευταίων ετών, καθώς ακραίος καύσωνας, θυελλώδεις άνεμοι και ξηρές καταιγίδες δημιουργούν «καταστροφικές» συνθήκες.
Τρεις άνθρωποι – ένας άνδρας, μία γυναίκα και ένα παιδί – παραμένουν αγνοούμενοι, ενώ δεκάδες κατοικίες έχουν ήδη καταστραφεί.
Η πρωθυπουργός της Βικτώριας, Τζασίντα Άλαν, προειδοποίησε ότι οι επόμενες ώρες είναι «οι πιο επικίνδυνες και δύσκολες», καθώς η αλλαγή κατεύθυνσης των ανέμων εντείνει τη δυναμική των μετώπων.
Κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών και να είναι σε συνεχή επαγρύπνηση. «Δεν είναι γενναίο να μένεις και να υπερασπίζεσαι την περιουσία σου σε τέτοιες συνθήκες. Δεν μπορείς να νικήσεις φωτιές αυτού του μεγέθους», τόνισε.
Η πιο ανησυχητική εστία εντοπίζεται στην περιοχή Λόνγκγουντ, στην κεντρική Βικτώρια, όπου η πυρκαγιά παραμένει εκτός ελέγχου και έχει κάψει πάνω από 280.000 στρέμματα. Εκεί αγνοούνται οι 3 πολίτες, με τις αρχές να εκφράζουν συγκρατημένη ελπίδα για τον εντοπισμό τους.
Σύμφωνα με την αστυνομία, πυροσβέστες είχαν προειδοποιήσει την οικογένεια να εγκαταλείψει την περιοχή, ωστόσο όταν επέστρεψαν αργότερα, το σπίτι είχε καταστραφεί ολοσχερώς.
Ιδιαίτερα βαριές είναι οι απώλειες στην κωμόπολη Ράφι, περίπου 175 χιλιόμετρα βόρεια της Μελβούρνης. Τουλάχιστον 20 σπίτια έχουν καεί, ενώ καταστράφηκαν αγροτικές εγκαταστάσεις, αποθήκες, μηχανήματα και κοπάδια ζώων.
Ένας εθελοντής πυροσβέστης νοσηλεύεται με εγκαύματα τρίτου βαθμού στα χέρια. «Η κεντρική οδός μοιάζει σαν να έπεσε βόμβα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο τοπικός διοικητής της Πυροσβεστικής.
Οι καιρικές συνθήκες επιδεινώνουν δραματικά την κατάσταση. Η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 43 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές, ενώ οι ριπές των ανέμων άγγιξαν ακόμη και τα 125 χλμ./ώρα. Σε ορισμένες εστίες, όπως κοντά στη Γουόλγουα, η φωτιά δημιούργησε το δικό της καιρικό σύστημα, με κεραυνούς και βροντές. Συνολικά, περισσότερες από 30 πυρκαγιές βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη την πολιτεία.
Οι αρχές εξέδωσαν πολλαπλές εντολές εκκένωσης, ακόμη και για περιοχές που είχαν πληγεί σοβαρά από τις φονικές πυρκαγιές του «Μαύρου Σαββάτου» το 2009. Περισσότερα από 70.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ δρόμοι, σιδηροδρομικά δρομολόγια και δημόσιοι χώροι έκλεισαν για λόγους ασφαλείας.
Η κατάσταση επιδεινώνεται από τον ακραίο καύσωνα που πλήττει μεγάλο μέρος της Αυστραλίας. Η Μελβούρνη κατέγραψε θερμοκρασίες κοντά στους 43 βαθμούς, ενώ σε άλλες περιοχές της νοτιοανατολικής χώρας σημειώθηκαν ιστορικά ρεκόρ. Παράλληλα, στο Κουίνσλαντ, τροπικό χαμηλό σύστημα αναμένεται να ενισχυθεί σε κυκλώνα, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών.
Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η κλιματική κρίση καθιστά τα ακραία φαινόμενα συχνότερα και εντονότερα. Η Αυστραλία έχει θερμανθεί κατά μέσο όρο πάνω από 1,5°C από το 1910, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά τον κίνδυνο μεγάλων πυρκαγιών.
Οι αρχές προειδοποιούν ότι οι απώλειες ενδέχεται να αυξηθούν, καθώς η πολιτεία διανύει μία από τις πιο επικίνδυνες αντιπυρικές περιόδους των τελευταίων ετών.
(Με πληροφορίες από Guardian)