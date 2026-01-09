Η πολιτεία της Βικτώριας στην Αυστραλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις πιο επικίνδυνες και καταστροφικές περιόδους δασικών πυρκαγιών των τελευταίων ετών, καθώς ακραίος καύσωνας, θυελλώδεις άνεμοι και ξηρές καταιγίδες δημιουργούν «καταστροφικές» συνθήκες.

Τρεις άνθρωποι – ένας άνδρας, μία γυναίκα και ένα παιδί – παραμένουν αγνοούμενοι, ενώ δεκάδες κατοικίες έχουν ήδη καταστραφεί.

So where I’m in Vic Australia we have been dealing with bushfires for 2days,it’s gotten out of control,this morning we were a state 2 warning now we are at stage 4⚠️,we have been all day keeping an eye on the emergency apps,the news & other sources hoping we don’t have to leave.… pic.twitter.com/FOvPQLBnax — Aussie_Connor (@Queen_Alex_lion) January 9, 2026

Η πρωθυπουργός της Βικτώριας, Τζασίντα Άλαν, προειδοποίησε ότι οι επόμενες ώρες είναι «οι πιο επικίνδυνες και δύσκολες», καθώς η αλλαγή κατεύθυνσης των ανέμων εντείνει τη δυναμική των μετώπων.

Κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών και να είναι σε συνεχή επαγρύπνηση. «Δεν είναι γενναίο να μένεις και να υπερασπίζεσαι την περιουσία σου σε τέτοιες συνθήκες. Δεν μπορείς να νικήσεις φωτιές αυτού του μεγέθους», τόνισε.

Η πιο ανησυχητική εστία εντοπίζεται στην περιοχή Λόνγκγουντ, στην κεντρική Βικτώρια, όπου η πυρκαγιά παραμένει εκτός ελέγχου και έχει κάψει πάνω από 280.000 στρέμματα. Εκεί αγνοούνται οι 3 πολίτες, με τις αρχές να εκφράζουν συγκρατημένη ελπίδα για τον εντοπισμό τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πυροσβέστες είχαν προειδοποιήσει την οικογένεια να εγκαταλείψει την περιοχή, ωστόσο όταν επέστρεψαν αργότερα, το σπίτι είχε καταστραφεί ολοσχερώς.

The Bureau of Meteorology says there is a 45 per cent chance a tropical low off the coast of Queensland will become a cyclone by the weekend, with a possible landfall north of Townsville. #cyclone #queensland #qld #tropicalstorm #storm pic.twitter.com/sWSK4ZQZeK January 8, 2026

UPDATE:🚨FIre Emergency Australia



Three people are unaccounted for in Victoria as multiple fires ravage parts of the state



The Longwood Fire in Northern Victoria is growing as extreme heat over 40°C (104°F) continues with strong winds possible throughout the day



📷Dookie RFB pic.twitter.com/3rNez78kV9 — Chyno News (@ChynoNews) January 9, 2026

EMERGENCY WARNING – GRASS FIRE – Leave Immediately



More details at https://t.co/DJKSVxwwyC



This Emergency Warning is being issued for Elphinstone, Harcourt North, Metcalfe, Sedgwick, Sutton Grange pic.twitter.com/L5MDInuOCm — cfa_updates (@CFA_Updates) January 9, 2026

Ιδιαίτερα βαριές είναι οι απώλειες στην κωμόπολη Ράφι, περίπου 175 χιλιόμετρα βόρεια της Μελβούρνης. Τουλάχιστον 20 σπίτια έχουν καεί, ενώ καταστράφηκαν αγροτικές εγκαταστάσεις, αποθήκες, μηχανήματα και κοπάδια ζώων.

Ένας εθελοντής πυροσβέστης νοσηλεύεται με εγκαύματα τρίτου βαθμού στα χέρια. «Η κεντρική οδός μοιάζει σαν να έπεσε βόμβα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο τοπικός διοικητής της Πυροσβεστικής.

Οι καιρικές συνθήκες επιδεινώνουν δραματικά την κατάσταση. Η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 43 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές, ενώ οι ριπές των ανέμων άγγιξαν ακόμη και τα 125 χλμ./ώρα. Σε ορισμένες εστίες, όπως κοντά στη Γουόλγουα, η φωτιά δημιούργησε το δικό της καιρικό σύστημα, με κεραυνούς και βροντές. Συνολικά, περισσότερες από 30 πυρκαγιές βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη την πολιτεία.

Out of control bushfires are tearing through Victoria with whole towns left in ruins and thousands of families forced to flee as the heat and wind push flames across the state. pic.twitter.com/VRMbngJYih January 9, 2026

Οι αρχές εξέδωσαν πολλαπλές εντολές εκκένωσης, ακόμη και για περιοχές που είχαν πληγεί σοβαρά από τις φονικές πυρκαγιές του «Μαύρου Σαββάτου» το 2009. Περισσότερα από 70.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ δρόμοι, σιδηροδρομικά δρομολόγια και δημόσιοι χώροι έκλεισαν για λόγους ασφαλείας.

Authorities are warning of unsurvivable conditions in Victoria as another day of over 40-degree temperatures fans two out-of-control fires in the state. #fire #bushfire #victoria #firefighter #heatwave pic.twitter.com/iPmdaet4s2 — 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) January 8, 2026

Catastrophic fire danger is in place for most of Victoria in Australia, the biggest one being the longwood fire which has spread to over 88,000 acres.

📸BBC pic.twitter.com/GrIafLAs7g January 9, 2026

Η κατάσταση επιδεινώνεται από τον ακραίο καύσωνα που πλήττει μεγάλο μέρος της Αυστραλίας. Η Μελβούρνη κατέγραψε θερμοκρασίες κοντά στους 43 βαθμούς, ενώ σε άλλες περιοχές της νοτιοανατολικής χώρας σημειώθηκαν ιστορικά ρεκόρ. Παράλληλα, στο Κουίνσλαντ, τροπικό χαμηλό σύστημα αναμένεται να ενισχυθεί σε κυκλώνα, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών.

🇦🇺 Australia is currently the hottest place on earth… by far pic.twitter.com/d77fTQfmZh — World of Statistics (@stats_feed) January 9, 2026

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η κλιματική κρίση καθιστά τα ακραία φαινόμενα συχνότερα και εντονότερα. Η Αυστραλία έχει θερμανθεί κατά μέσο όρο πάνω από 1,5°C από το 1910, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά τον κίνδυνο μεγάλων πυρκαγιών.

Πηγή: Reuters

Οι αρχές προειδοποιούν ότι οι απώλειες ενδέχεται να αυξηθούν, καθώς η πολιτεία διανύει μία από τις πιο επικίνδυνες αντιπυρικές περιόδους των τελευταίων ετών.

(Με πληροφορίες από Guardian)