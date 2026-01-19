Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε ο Πρόεδρος της Χιλής, Γκαμπριέλ Μπόριτς, στις πιο πληγείσες περιοχές, καθώς πυρκαγιές σάρωσαν κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας την Κυριακή (18/1), σκοτώνοντας τουλάχιστον 19 ανθρώπους, καίγοντας χιλιάδες στρέμματα δάσους και καταστρέφοντας εκατοντάδες σπίτια.
Η κατάσταση αυτή αφορά κυρίως την επαρχία Μπιόμπιο και τη γειτονική Νιούμπλε, περίπου 500 χιλιόμετρα νότια του Σαντιάγο.
Η κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης επιτρέπει τη μεγαλύτερη συντονισμένη δράση με τον στρατό για τον έλεγχο των πάνω από 24 ενεργών πυρκαγιών, που έχουν κάψει περίπου 8.500 εκτάρια. Ο Μπόριτς εξέφρασε συλλυπητήρια στα θύματα και προειδοποίησε ότι οι αριθμοί των νεκρών και των κατεστραμμένων σπιτιών αναμένεται να αυξηθούν, καθώς οι ζημιές γίνονται σαφέστερες.
Εκτιμάται ότι πάνω από 1.000 σπίτια έχουν πληγεί μόνο στην περιοχή Μπιόμπιο, ενώ περίπου 50.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τις εστίες τους.
Οι πυροσβέστες δυσκολεύονταν να ελέγξουν τις φλόγες λόγω υψηλών θερμοκρασιών, που ξεπέρασαν τους 38°C, και ισχυρών ανέμων. Οι κάτοικοι, όπως στην πόλη Πένκο, έμειναν παγιδευμένοι στα σπίτια τους μετά τα μεσάνυχτα, καθώς οι φωτιές εξαπλώθηκαν γρήγορα, καίγοντας σχολεία, εκκλησίες και αυτοκίνητα.
Το κράτος επέβαλε νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας και χιλιάδες άνθρωποι οδηγήθηκαν σε προσωρινά καταφύγια.
Το 2024, μεγάλες πυρκαγιές στο κεντρικό τμήμα της χώρας είχαν σκοτώσει τουλάχιστον 130 ανθρώπους, στη φονικότερη φυσική καταστροφή μετά τον σεισμό του 2010.
(Με πληροφορίες από France24)