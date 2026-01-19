Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε ο Πρόεδρος της Χιλής, Γκαμπριέλ Μπόριτς, στις πιο πληγείσες περιοχές, καθώς πυρκαγιές σάρωσαν κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας την Κυριακή (18/1), σκοτώνοντας τουλάχιστον 19 ανθρώπους, καίγοντας χιλιάδες στρέμματα δάσους και καταστρέφοντας εκατοντάδες σπίτια.

Η κατάσταση αυτή αφορά κυρίως την επαρχία Μπιόμπιο και τη γειτονική Νιούμπλε, περίπου 500 χιλιόμετρα νότια του Σαντιάγο.

Advertisement

Advertisement

Πηγή: Reuters

🚨 More video from Chile where a major wildfire emergency is gripping Biobío Region 🔥



A State of Catastrophe is in place. Around 20,000 people evacuated.



At least 200 homes destroyed. pic.twitter.com/1bD4y46Klj — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) January 18, 2026

#BREAKING : Wildfires race across Chile, leaving 18 dead and forcing thousands to flee



At least 18 people have been killed and more than 50,000 residents forced to flee as massive wildfires ripped through southern Chile. The blazes destroyed hundreds of homes and scorched nearly… pic.twitter.com/8ejjV3hjfR January 19, 2026

Η κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης επιτρέπει τη μεγαλύτερη συντονισμένη δράση με τον στρατό για τον έλεγχο των πάνω από 24 ενεργών πυρκαγιών, που έχουν κάψει περίπου 8.500 εκτάρια. Ο Μπόριτς εξέφρασε συλλυπητήρια στα θύματα και προειδοποίησε ότι οι αριθμοί των νεκρών και των κατεστραμμένων σπιτιών αναμένεται να αυξηθούν, καθώς οι ζημιές γίνονται σαφέστερες.

Εκτιμάται ότι πάνω από 1.000 σπίτια έχουν πληγεί μόνο στην περιοχή Μπιόμπιο, ενώ περίπου 50.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τις εστίες τους.

Πηγή: Reuters

🗣️ 'We have a confirmed number today of 18 deceased persons, but we have the certainty, unfortunately, that this number will increase'



At least 18 killed in Chile wildfires as country’s President Gabriel Boric declares state of catastrophe https://t.co/2lLkYjsYQm pic.twitter.com/C3C7oK6QcW — Anadolu English (@anadoluagency) January 19, 2026

Οι πυροσβέστες δυσκολεύονταν να ελέγξουν τις φλόγες λόγω υψηλών θερμοκρασιών, που ξεπέρασαν τους 38°C, και ισχυρών ανέμων. Οι κάτοικοι, όπως στην πόλη Πένκο, έμειναν παγιδευμένοι στα σπίτια τους μετά τα μεσάνυχτα, καθώς οι φωτιές εξαπλώθηκαν γρήγορα, καίγοντας σχολεία, εκκλησίες και αυτοκίνητα.

Advertisement

Το κράτος επέβαλε νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας και χιλιάδες άνθρωποι οδηγήθηκαν σε προσωρινά καταφύγια.

Πηγή: Reuters

Πηγή: Reuters

🔴 Mientras se movilizaba en avión en dirección a Santiago, Carolina Zúñiga vía @rudo_mestizo logró captar desde las alturas el impactante avance del fuego en Concepción producto de los incendios forestales.



[📹 @rudo_mestizo ] pic.twitter.com/9cQ33O1MGY — Meganoticias (@meganoticiascl) January 19, 2026

Το 2024, μεγάλες πυρκαγιές στο κεντρικό τμήμα της χώρας είχαν σκοτώσει τουλάχιστον 130 ανθρώπους, στη φονικότερη φυσική καταστροφή μετά τον σεισμό του 2010.

Advertisement

(Με πληροφορίες από France24)