Ένας Αυστραλός πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στη διάρκεια της νύχτας (8/12) όταν έπεσε πάνω του δέντρο την ώρα που εκείνος προσπαθούσε να θέσει υπό έλεγχο δασική πυρκαγιά η οποία έχει καταστρέψει κατοικίες και έχει κάψει δεκάδες χιλιάδες στρέμματα χαμηλής βλάστησης βόρεια του Σίδνεϊ, ανακοίνωσαν σήμερα (8/12) οι αρχές.

Τα συνεργεία αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών έσπευσαν σε δασική περιοχή κοντά στην αγροτική πόλη Μπουλαντέλα, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 200 χιλιομέτρων βορείως του Σίδνεϊ, έπειτα από πληροφορίες ότι ένα δέντρο είχε καταπλακώσει άνδρα.

Ο 59χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή και κατέληξε επί τόπου, είπαν αξιωματούχοι.

Πηγή: Reuters

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι δήλωσε ότι “η φρικτή είδηση είναι μια ζοφερή υπενθύμιση” των κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα μέλη του προσωπικού των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ενώ εργάζονται για να προστατεύσουν σπίτια και οικογένειες.

“Τιμάμε αυτή τη γενναιότητα καθημερινά”, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Αλμπανέζι.

Οι πυρκαγιές στη Νέα Νότια Ουαλία έχουν κάψει δεκάδες χιλιάδες στρέμματα χαμηλής βλάστησης, ωθώντας τις αρχές να ζητήσουν την απομάκρυνση ανθρώπων από τα σπίτια τους, επικαλούμενες το υψηλότερο επίπεδο κινδύνου για χιλιάδες κατοίκους στην πολυπληθέστερη πολιτεία της χώρας.

Η προειδοποίηση εκδόθηκε χθες για την Φίγκανς Μπέι και την περιοχή Γόι Γόι, στην κεντρική παράκτια περιοχή της πολιτείας, όπου ο πληθυσμός ανέρχεται σε πάνω από 350.000 ανθρώπους, και βρίσκεται γύρω στα 45 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσάς της, το Σίδνεϊ, που είναι η μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας.

Έως και 16 σπίτια καταστράφηκαν καθώς οι φωτιές μαίνονται στην περιοχή, μετέδωσε το δίκτυο Australian Broadcasting Corp.

Τον κίνδυνο πυρκαγιών στην περιοχή επιτείνει ένα κύμα καύσωνα σήμερα στη Νέα Νότια Ουαλία, που φέρνει θερμοκρασίες 42 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Οι συνθήκες υποχώρησαν στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας επιτρέποντας στις αρχές να υποβαθμίσουν το επίπεδο κινδύνου, παρότι η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε κάποιες πόλεις στην ενδοχώρα της πολιτείας ότι η θερμοκρασία ενδεχομένως να ξεπεράσει αύριο Τρίτη (9/12) τους 40 βαθμούς Κελσίου αυξάνοντας τον κίνδυνο για πυρκαγιά.

Πάνω από 50 πυρκαγιές μαίνονταν στην πολιτεία σήμερα.

Στο νησί της Τασμανίας, πυρκαγιά στην πόλη Ντόλφιν Σαντς, περίπου 150 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πολιτειακής πρωτεύουσας Χόμπαρτ, κατέστρεψε ολοκληρωτικά 19 κατοικίες και προκάλεσε ζημιές σε 40. Η φωτιά αναχαιτίστηκε αλλά οι κάτοικοι προειδοποιήθηκαν να μην επιστρέψουν καθώς οι συνθήκες παραμένουν επικίνδυνες, είπαν οι αρχές.

Στη γειτονική Νέα Ζηλανδία πέντε ελικόπτερα επιχείρησαν να σβήσουν πυρκαγιά που μαίνεται κοντά στο παλαιότερο εθνικό πάρκο της χώρας, το Τονγκαρίνο, το οποίο είναι δημοφιλές για πεζοπορία.

Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών τη φετινή θερινή περίοδο για την Αυστραλία ύστερα από αρκετές ήπιες περιόδους. Οι πυρκαγιές τη θερινή περίοδο του 2019-2020 για την Αυστραλία, η οποία χαρακτηρίστηκε «Μαύρο Καλοκαίρι», είχαν καταστρέψει περιοχή έκτασης ανάλογης με την Τουρκία και είχαν στοιχίσει τη ζωή σε 33 ανθρώπους.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)

