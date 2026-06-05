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Με ένα απίστευτο θέαμα ήρθαν αντιμέτωπες οι αστυνομικές αρχές όταν εντόπισαν 100.000 παράνομες εξωτικές κατσαρίδες σε έναν εμπορικό εκτροφέα στην Αυστραλία. Αυτές ήταν κατσαρίδες της Μαδαγασκάρης (που βγάζουν συριστικό ήχο) και ορισμένες από αυτές έχουν το μέγεθος ανθρώπινης παλάμης.

Κατάσχεσαν 100.000 εξωτικές κατσαρίδες στην Αυστραλία

Το είδος αυτό απαγορεύεται νομίμως να εισαχθεί στην Αυστραλία, καθώς και να εκτρέφεται ή να πωλείται. Όπως μεταδίδει το BBC, οι αστυνομικές αρχές δήλωσαν ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση παράνομων ασπόνδυλων και κρούουν των κώδωνα του κινδύνου για το γεγονός ότι αυτά τα παράνομα έντομα μπορούν να μεταδώσουν ασθένειες και να βλάψουν την ντόπια πανίδα και τη γεωργία.

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The seizure included dubia cockroaches and Madagascar hissing cockroaches, both of which cannot be legally imported into Australia or kept, bred, or sold.

➡️ https://t.co/DWvRVJAoFG pic.twitter.com/Eveyj7FE1K — euronews (@euronews) June 5, 2026

«Παρατηρούμε παράνομη εκτροφή και εμπορία εξωτικών κατσαρίδων και προειδοποιούμε τις επιχειρήσεις και τους ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων», δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής, Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Υδάτων (DCCEEW).

«Εάν διαπιστωθεί ότι κατέχετε, εκτρέφετε ή εμπορεύεστε εξωτικές κατσαρίδες, όπως οι κατσαρίδες dubia και οι κατσαρίδες της Μαδαγασκάρης, αυτές θα κατασχεθούν και ενδέχεται να βρεθείτε αντιμέτωποι με ποινές βάσει της ομοσπονδιακής νομοθεσίας».

Ο εκπρόσωπος προέτρεψε τους ιδιοκτήτες ερπετών που χρησιμοποιούσαν κατσαρίδες dubia ως τροφή να αναζητήσουν νόμιμες εναλλακτικές λύσεις, όπως γρύλους και κατσαρίδες του ξύλου (wood roaches).

Οι κατσαρίδες της Μαδαγασκάρης, ένα από τα μεγαλύτερα είδη στον κόσμο, ονομάζονται έτσι επειδή μπορούν να παράγουν έναν συριστικό ήχο (σφύριγμα) αρκετά δυνατό ώστε να ακουστεί.

Κατσαρίδες ως τροφή για κατοικίδιες σαύρες

Οι αρχές αναφέρουν ότι οι κατσαρίδες ενδέχεται να είχαν πουληθεί ως τροφή για κατοικίδια ερπετά. Η Αυστραλία εφαρμόζει μερικά από τα αυστηρότερα μέτρα βιοασφάλειας στον κόσμο προκειμένου να προστατεύσει τη μοναδική της άγρια πανίδα και τους γεωργικούς της τομείς από ασθένειες.

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Australia seizes 100,000 cockroaches in bug-breeder busthttps://t.co/dr4gDkxsjx pic.twitter.com/a0R7a9nw0x — AFP News Agency (@AFP) June 5, 2026

«Αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα το έργο μας για την προστασία της μοναδικής βιοποικιλότητας της Αυστραλίας, καθώς και τις παραβιάσεις της εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου περιβάλλοντος.

Οι αρχές ανέφεραν ότι έχουν παρατηρήσει παράνομη εκτροφή και εμπορία εξωτικών κατσαρίδων με σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως τροφή για κατοικίδια ερπετά.

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