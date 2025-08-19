Ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώθηκαν την Τρίτη (19 Αυγούστου) στην ηπειρωτική χώρα. Τα σημαντικότερα ύψη βροχής, σύμφωνα με τα στοιχεία του Meteo, καταγράφηκαν στην Πελοπόννησο, στη Θράκη, στην Ήπειρο, αλλά και στην Αττική.

Συγκεκριμένα, στο κέντρο της Αθήνας καταγράφηκαν 15.8 χιλιοστά βροχής μέχρι το απόγευμα της Τρίτης, ενώ σημαντικά ύψη βροχής παρατηρήθηκαν και σε κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα του νομού.

Advertisement

Advertisement

Σημειώνεται ότι βροχή άνω των 10 χιλιοστών στο κέντρο της Αθήνας (Γκάζι) έχει να καταγραφεί από τις 3 Φεβρουαρίου 2025.

Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης στην Αττική από τους 93 σταθμούς του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr στην ευρύτερη περιοχή.