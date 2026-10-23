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Σοβαρές καταγγελίες για τη συμπεριφορά μαθήτριας των πρώτων τάξεων δημοτικού σχολείου στο Ρέθυμνο εξετάζουν οι εκπαιδευτικές αρχές. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το κορίτσι φέρεται να καταδίωξε συμμαθητές του κρατώντας μαχαίρι, ενώ καταγγέλλεται ότι πρότεινε σε άλλα παιδιά να τους προμηθεύσει με ναρκωτικές ουσίες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Flashnews.gr, τα περιστατικά φέρεται να σημειώθηκαν εντός του σχολικού χώρου και να αφορούν επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές που έχουν προκαλέσει ανησυχία σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

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Η καταγγελία για το μαχαίρι και τα ναρκωτικά

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, η μαθήτρια φέρεται να κυνηγούσε στην αυλή παιδιά της Α΄, Β΄ και Γ΄ Δημοτικού, έχοντας στην κατοχή της μαχαίρι.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, φέρεται να είπε σε συμμαθητές της ότι μπορούσε να τους εξασφαλίσει ναρκωτικές ουσίες μέσω του αδελφού της, ο οποίος φοιτά στο Γυμνάσιο.

Αναφορές για εκφοβισμό και επιθέσεις

Οι καταγγελίες δεν περιορίζονται στα παραπάνω περιστατικά. Όπως περιγράφεται, η μαθήτρια φέρεται να εκφοβίζει και να χτυπά άλλα παιδιά, να παίρνει προσωπικά τους αντικείμενα, καθώς και να επιτίθεται λεκτικά ή σωματικά σε εκπαιδευτικούς.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, στο παρελθόν φέρεται να είχε χτυπήσει και δασκάλα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία στη σχολική κοινότητα, ενώ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν αποκλείεται γονείς μαθητών να προχωρήσουν σε μηνύσεις ή επίσημες αναφορές προς τις αρμόδιες αρχές.

Οι αναφορές παραμένουν καταγγελίες και τα περιστατικά τελούν υπό εξέταση από τις αρμόδιες αρχές.