Τη δυσκολότερη μάχη για τη ζωή της εξακολουθεί να δίνει και σήμερα, 22 Απριλίου, η 13χρονη μαθήτρια που έπεσε από τον πρώτο όροφο του σχολείου της στο Χαϊδάρι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Το κορίτσι νοσηλεύεται για τρίτη συνεχόμενη ημέρα σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ συνεχώς έρχονται στο φως νέα στοιχεία για το σοκαριστικό περιστατικό.

Η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε μετά την πτώση από το μπαλκόνι του 7ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου διήρκησε πάνω από τέσσερις ώρες. Οι γιατροί έδωσαν σκληρή μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή, καθώς έφερε πολύ σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης υπέστη επανειλημμένες ανακοπές, με τις προσπάθειες των γιατρών να χαρακτηρίζονται υπεράνθρωπες.

Advertisement

Advertisement

Ο διευθυντής της Νευροχειρουργικής Κλινικής Παίδων στο «Αγία Σοφία», Δημήτρης Παναγόπουλος, ανέφερε ότι η 13χρονη έμεινε σε ανακοπή για περίπου 50 λεπτά και επανήλθε ύστερα από 55 λεπτά εντατικών προσπαθειών από αναισθησιολόγους και καρδιολόγους. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής της, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, επισημαίνοντας ότι η πρόσφατη αξονική τομογραφία δεν έδειξε μη αναστρέψιμες βλάβες. Τόνισε, ωστόσο, ότι η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα βαριά και ότι το κορίτσι εξακολουθεί να δίνει μάχη για τη ζωή του.

Πώς έγινε το ατύχημα

Την ίδια ώρα, παραμένουν αναπάντητα τα ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση. Σύμφωνα με καταθέσεις μαθητών, η 13χρονη είχε καθίσει στο προστατευτικό κάγκελο του μπαλκονιού, όταν ξαφνικά έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο κενό.

Συμμαθητής της, που βρισκόταν δίπλα της εκείνη τη στιγμή και παραμένει σοκαρισμένος, ανέφερε ότι την είδε να κάθεται στην κουπαστή, να σηκώνει το πόδι της προς το κάγκελο, να αφήνει τα χέρια της και να πέφτει με το κεφάλι από ύψος περίπου τεσσάρων μέτρων. Όπως είπε, το περιστατικό συνέβη μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Ψυχολόγοι και στελέχη κοινωνικών υπηρεσιών του Χαϊδαρίου βρέθηκαν στο σχολείο για να υποστηρίξουν τους μαθητές που έγιναν αυτόπτες μάρτυρες, καθώς πολλοί από αυτούς παραμένουν σε κατάσταση σοκ και ελπίζουν στην ανάρρωση της συμμαθήτριάς τους.

Η διευθύντρια του σχολείου, μιλώντας στο Live News, ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε κάποιο κατασκευαστικό πρόβλημα στην κουπαστή, ούτε προέκυψε ένδειξη για σπρώξιμο ή ολίσθηση. Όπως ανέφερε, το περιστατικό συνέβη την ώρα του διαλείμματος, μπροστά στα μάτια των παιδιών, τα οποία βρίσκονται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης, λαμβάνοντας καταθέσεις προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της πτώσης από το μπαλκόνι ύψους τεσσάρων μέτρων. Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, ενώ εικόνες από τον χώρο δείχνουν ελλιπή συντήρηση, παρά το γεγονός ότι η κουπαστή φαίνεται σχετικά καινούργια.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος υπογράμμισε ότι το γεγονός πως το παιδί βρίσκεται σήμερα στη ζωή αποτελεί «δώρο», χάρη στην εξαιρετική προσπάθεια της χειρουργικής ομάδας. Όπως περιέγραψε, κατά τη διάρκεια της επέμβασης η 13χρονη υπέστη τέσσερις ανακοπές μέσα σε μία ώρα με τους γιατρούς κάθε φορά να σταματούν το χειρουργείο, προχωρούσαν σε ΚΑΡΠΑ και, μόλις επανερχόταν, συνέχιζαν. Αυτή τη στιγμή η μαθήτρια βρίσκεται σε καταστολή, με τους γιατρούς να διατηρούν συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της.