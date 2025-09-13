Βιασμό της από 26χρονο ημεδαπό κατήγγειλε 19χρονη Αγγλίδα τουρίστρια στη Ρόδο.

Όπως μετέδωσε το ΕRTNews, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 26χρονου ο οποίος σύμφωνα με τη σχετική καταγγελία προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 19χρονης από την Αγγλία.

Η κοπέλα παρουσιάστηκε στην Αστυνομία χθες τα ξημερώματα και κατήγγειλε ότι ένας άνδρας με τον οποίο γνωρίστηκε στο μπαρ του ξενοδοχείου όπου διέμενε, την ακολούθησε όταν εκείνη έφυγε από το μπαρ και την βίασε στον αύλειο χώρο του καταλύματος. Από την έρευνα των αστυνομικών, ταυτοποιήθηκε ο 26χρονος, εναντίον του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «δημοκρατικής», η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του φερόμενου δράστη, με την υπόθεση να έχει λάβει διαστάσεις εν μέσω μιας περιόδου όπου η τουριστική κίνηση παραμένει στα ύψη.



Η 19χρονη Αγγλίδα, που βρίσκεται στο νησί για διακοπές και διαμένει σε ξενοδοχείο της περιοχής, προσέφυγε στις αρχές καταγγέλλοντας ότι το βράδυ της προχθεσινής ημέρας βρισκόταν στο μπαρ του ξενοδοχείου, όπου κατανάλωνε αλκοόλ μαζί με τον μπάρμαν και άλλα άτομα. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, η ατμόσφαιρα ήταν αρχικά φιλική, με την ίδια να διασκεδάζει και να συνομιλεί με την παρέα της.

Μετά την αποχώρηση των υπολοίπων, η νεαρή έμεινε μόνη της με τον εργαζόμενο, συνεχίζοντας την κατανάλωση αλκοόλ. Όπως ανέφερε, εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε ένα φλερτ μεταξύ τους, που περιελάμβανε και φιλιά. Ωστόσο, η ίδια υποστήριξε ότι αποφάσισε να αποσυρθεί στο δωμάτιό της, προκειμένου να σταματήσει η βραδιά.

Η τουρίστρια υποστήριξε ότι, ενώ κατευθυνόταν προς το δωμάτιο της, αντιλήφθηκε ότι ο μπάρμαν την ακολουθούσε. Κατά τη διέλευση από τον κήπο του ξενοδοχείου, σύμφωνα με την καταγγελία της, εκείνος την άρπαξε και την οδήγησε σε απομονωμένο σημείο. Εκεί, όπως ανέφερε, παρά την αντίθεσή της αλλά και την κατάσταση μέθης στην οποία βρισκόταν, υπέστη βιασμό.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν άμεσα έρευνες για τον εντοπισμό του εργαζόμενου. Αναμένεται και αξιοποίηση υλικού από κάμερες ασφαλείας στους χώρους του ξενοδοχείου. Παράλληλα, η 19χρονη μεταφέρθηκε για ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να συλλεχθούν στοιχεία που θα επιβεβαιώσουν ή θα διαψεύσουν τους ισχυρισμούς της.