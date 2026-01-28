Από τις πιο σπάνιες ίσως περιπτώσεις σε όλη την Ελλάδα, είναι αυτή του 76χρονου κυρίου Λευτέρη από το Αφάντου της Ρόδου, ο οποίος παντρεύτηκε στα 16 του χρόνια κάνοντας μια μεγάλη κι ευτυχισμένη οικογένεια, η οποία πριν από μερικούς μήνες του χάρισε και το πρώτο του τρισέγγονο!

Σύμφωνα με την rodiaki.gr, ο κ. Λευτέρης παντρεύτηκε στα 16 του χρόνια, στα 31 του έγινε παππούς, στα 52 απέκτησε το πρώτο του δισέγγονο και πρόσφατα το πρώτο του τρισέγγονο.

Ο κύριος Ελευθερίος Ανθούλας του Θεοδώρου είναι ένας απλός άνθρωπος που ζει ταπεινά στην περιοχή των Αφάντου της Ρόδου.

Μετά από μια εργασιακή ζωή αρκετών ετών στην οικοδομή και στα ξενοδοχεία, σήμερα είναι 76 ετών συνταξιούχος και απολαμβάνει πλέον την καθημερινότητά του μαζί με τη μεγάλη οικογένειά του.

Πρόκειται σίγουρα για ένα τόσο σπάνιο αλλά και ευτυχές γεγονός, να μπορέσει δηλαδή κάποιος στα 76 του χρόνια να αποκτήσει τρισέγγονο!

Ο ίδιος μίλησε στη «Ροδιακή» για το πώς νιώθει που απέκτησε τρισεγγονάκι:

«Παντρεύτηκα μικρός, στα 16 μου χρόνια και σε ηλικία 21 ετών είχα ήδη τρία παιδιά. Όταν έγινα 31 ετών έγινα παππούς και σε ηλικία 52 ετών είχα το πρώτο μου δισέγγονο. Σήμερα έχω 10 εγγόνια, 10 δισέγγονα και στην ηλικία που είμαι σήμερα (76 ετών), έχω και το τρισέγγονό μου που γεννήθηκε πριν από μερικούς μήνες. Νιώθω πολύ υπερήφανος για τη μεγάλη ελληνική οικογένειά μου και φυσικά για τα εγγόνια, δισέγγονα και το τρισέγγονό μου που είναι ένα κοριτσάκι».

Σχετικά με το πως περνάει πλέον το χρόνο του σημειώσε ότι «ως συνταξιούχος περνώ τον χρόνο μου με την οικογένεια και πάω στο καφενείο του χωριού μου να παίξω “πιλόττα” με τους φίλους μου, καθώς επίσης και να πηγαίνω στο χωράφι μου όπου ασχολούμαι με αγροτικές εργασίες».

«Ο πατέρας μου ο Θόδωρος Ανθούλας απέκτησε επτά παιδιά, πέντε αγόρια, μεταξύ αυτών και εγώ και δύο κορίτσια. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια αλλά είμαι ο μόνος από τα επτά αδέλφια που έχω φτάσει να έχω και τρισέγγονο.

Εύχομαι να είμαστε καλά και όλος ο κόσμος και να έχουμε υγεία και να μπορούμε να ζούμε ειρηνικά με τις οικογένειές μας και τα παιδιά και εγγόνια μας, τα οποία και είναι η συνέχεια των γενεών μετά από εμάς», δήλωσε ο κ. Λευτέρης.