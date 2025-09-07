Έρευνα διεξάγουν οι αρχές στην Αυστραλία και ένας παιδαγωγός απολύθηκε αφότου ένας παππούς πήρε κατά λάθος και πήγε σπίτι του το λάθος αντί για το εγγόνι του ένα αλλο παιδί από έναν παιδικό σταθμό στο Σίδνεϊ.

Ο παππούς έφτασε για να παραλάβει το εγγόνι του από την Ακαδημία Μάθησης First Steps στο Μπάνγκορ τη Δευτέρα το απόγευμα, μόνο και μόνο για να του δοθεί το λάθος παιδί.

Ο άνδρας άθελά του πήρε το παιδί, το οποίο κοιμόταν εκείνη τη στιγμή, σπίτι μαζί του. Το λάθος έγινε αντιληπτό, όπως αναφέρει ο Guardian, μόνο όταν η μητέρα του αγοριού εμφανίστηκε στο κέντρο για να το παραλάβει και διαπίστωσε ότι δεν ήταν εκεί, αναφέρει η Sydney Morning Herald.

«Δεν μπορώ να εξηγήσω το συναίσθημα», είπε η μητέρα στην εφημερίδα όταν έμαθε ότι το ενός έτους παιδί της είχε παραληφθεί από έναν άνδρα που δεν γνώριζε.

«Δεν τον κατηγορούμε. Δεν είμαστε θυμωμένοι μαζί του. Δεν είμαστε εκνευρισμένοι με αυτόν – κατηγορούμε τον παιδικό σταθμό»

Η σύζυγος του παππού είπε στην εφημερίδα Sydney Morning Herald ότι ο σύζυγός της ήταν «συντετριμμένος» από το λάθος και «έτρεξε να γυρίσει πίσω το παιδί όσο πιο γρήγορα μπρούσε» όταν συνειδητοποίησε ότι είχε το λάθος αγόρι.

«Χαίρομαι τόσο πολύ που το μικρό αγόρι ήταν καλά», είπε, προσθέτοντας ότι ο σύζυγός της είχε φτάσει στον παιδικό σταθμό όταν τα παιδιά κοιμόντουσαν και το δωμάτιο ήταν σκοτεινό.

Η Ρυθμιστική Αρχή Προσχολικής Αγωγής και Φροντίδας της Νέας Νότιας Ουαλίας δήλωσε ότι διεξάγει «ενδελεχή έρευνα» για το «βαθιά ανησυχητικό και σοβαρό περιστατικό».

Η αρχή ανέφερε ότι ένας εκπαιδευτικός απομακρύνθηκε απο παιδικό σταθμό όσο ερευνάται το περιστατικό.

«Η… έρευνα της ρυθμιστικής αρχής θα εξετάσει το ιστορικό συμμόρφωσης της υπηρεσίας», δήλωσε η ρυθμιστική αρχή, προσθέτοντας ότι είχε ειδοποιηθεί η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας. Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας δήλωσε ότι δεν είχε κανένα αρχείο για σχετική έρευνα.

Η Trisha Hastie, εγκεκριμένος πάροχος της First Steps Learning Academy, ζήτησε συγγνώμη από τις οικογένειες για την αγωνία που προκλήθηκε από το περιστατικό – το οποίο, όπως είπε, ήταν «μεμονωμένο».

«Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί στο Bangor ή σε κανένα από τα άλλα κέντρα μας», δήλωσε η Hastie σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη.

«Ενώ τηρούσαμε πάντα αυστηρά πρωτόκολλα για την παράδοση και παραλαβή, σε αυτήν την περίπτωση, αυτές οι διαδικασίες δεν ακολουθήθηκαν σωστά. Ο εμπλεκόμενος εκπαιδευτικός απολύθηκε.

«Έχουμε ενεργήσει άμεσα για να ενισχύσουμε τις διαδικασίες μας και να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα συμβεί ποτέ ξανά».

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο έντονου ελέγχου του τομέα της προσχολικής ηλικίας στην Αυστραλία.

Τους τελευταίους μήνες έχουν υπάρξει ανησυχητικά παράπονα για κακοποίηση και παραμέληση παιδιών σε όλα τα κέντρα παιδικής φροντίδας στην Αυστραλία, γεγονός που οδήγησε σε κυβερνητικές αναθεωρήσεις του τομέα τόσο στη Νέα Νότια Ουαλία όσο και στη Βικτώρια.

Μια σειρά νομοθετικών αλλαγών έχει ανακοινωθεί από τις πολιτειακές και ομοσπονδιακές κυβερνήσεις, με στόχο τη βελτίωση των προτύπων ασφαλείας στον τομέα αυτό.

Πάντως δεν έχουν υπάρξει κατηγορίες για κακοποίηση ή παραμέληση στην Ακαδημία Μάθησης First Steps στο Μπάνγκορ.