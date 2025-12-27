Ο Χένρικ Λένκαϊτ, ένας χριστιανός πάστορας και life coach που ζει στην Κόστα ντελ Σολ της Ισπανίας, ξύπνησε μια καλοκαιρινή μέρα του 2024 με τις συνηθισμένες ανησυχίες και τη ζωή του όπως πάντα, λίγο πολύ προβλέψιμη. Μέσα σε λίγες ώρες, όλα άλλαξαν και έγινε ένας διαφορετικός άνθρωπος.

Ο Λένκαϊτ εξηγεί ότι, σε ηλικία 47 ετών, ανακάλυψε «τυχαία» και έντρομος ότι η γιαγιά του από την πλευρά της μητέρας του, Χέντβιχ Πότχαστ (1912-1994), ήταν ερωμένη του Χάινριχ Χίμλερ, επικεφαλής των SS και της Γκεστάπο, και ενός από τους αρχιτέκτονες της δολοφονίας έξι εκατομμυρίων Εβραίων κατά τη διάρκεια του ναζιστικού Ολοκαυτώματος. Έμαθε ότι είχαν έναν γιο, τον Χέλγκε, και μια κόρη, τη Nανέτ Ντοροθέα, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Και ότι η κόρη ήταν η μητέρα του. Και ότι, επομένως, ήταν εγγονός του Χίμλερ, του μαζικού δολοφόνου και εγκληματία πολέμου.

«Έπρεπε να επεξεργαστώ όλα αυτά», λέει ο Λένκαϊτ στην Εl Pais από τη Μάλαγα, όπου εγκαταστάθηκε πριν από επτά χρόνια μετά τη μετακόμισή του από το Μεξικό. «Όταν 47 χρόνια της ζωής σου είναι ένα ψέμα, ένα μεγάλο μέρος της ταυτότητάς σου πεθαίνει. Πέρασα μια περίοδο πένθους».

Ολα ξεκίνησαν τυχαία από ένα ντουκιμαντέρ

Ήταν 20 Αυγούστου 2024. Εκείνο το απόγευμα, ο Λένκαϊτ δεν είχε διάθεση να διαβάσει τη Βίβλο και δεν έπαιζε ποδόσφαιρο στην τηλεόραση. Άρχισε να παρακολουθεί ένα ντοκιμαντέρ για τον Χίμλερ. Ενδιαφερόμενος, έψαξε για περισσότερες πληροφορίες στο διαδίκτυο.

«Είδα ότι ο Χίμλερ είχε μια ερωμένη», αφηγείται. «Είδα τη φωτογραφία της και σκέφτηκα: “Μοιάζει πολύ με τη γιαγιά μου”. Τη σύγκρινα με το οικογενειακό άλμπουμ και ναι: ήταν αυτή. Το όνομά της ήταν Χέντβιχ: το όνομα της γιαγιάς μου. Το επώνυμό της, Ποτχάστ. Δεν ήταν το επώνυμο που χρησιμοποιούσε, αλλά συνειδητοποίησα ότι ήταν της θείας μου. Τότε είδα ότι, με αυτόν τον σούπερ-ναζί, είχε δύο παιδιά, και είδα τα ονόματα των παιδιών, που είναι του θείου μου και της μητέρας μου. Άλλο ένα σοκ. Αν η μητέρα μου ήταν η κόρη του, τότε εγώ είμαι… Μπορείτε να το φανταστείτε; Χρειάζεται χρόνος για να το επεξεργαστείς».

Για να ξεδιαλύνει κάθε αμφιβολία σχετικά με την καταγωγή του μετά την ανακάλυψη, ο Λένκαϊτ επικοινώνησε με την πολιτικό επιστήμονα Kατρίν Χίμλερ, συγγραφέα ενός σημαντικού βιβλίου για την οικογένεια, με τίτλο «The Himmler Brothers» (Οι αδελφοί Χίμλερ), η οποία είναι και η ίδια ανιψιά του Χάινριχ Χίμλερ. Απέκτησε το πιστοποιητικό γέννησης της Nανέτ Ντοροθέα, στο οποίο αναγραφόταν ως ημερομηνία γέννησης η 3η Ιουνίου 1944. Το έγγραφο αναφέρει ότι ο Χάινριχ Χίμλερ αναγνώρισε την κόρη, προϊόν της εξωσυζυγικής του σχέσης με την Χέντβιχ Ποτχάστ, που ήταν γραμματέας και ερωμένη του από το 1938. Ο Χίμλερ αυτοκτόνησε στο τέλος του πολέμου.

Αφού «αξιολόγησε πιστοποιητικά γέννησης και οικογενειακές φωτογραφίες, συμβουλεύτηκε ιστορικούς και επικοινώνησε με συγγενείς», το εβδομαδιαίο περιοδικό Der Spiegel, που δημοσίευσε την είδηση τον Οκτώβριο, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Λένκαϊτ ήταν πράγματι εγγονός του Χίμλερ. Όταν επικοινώνησε μαζί της η εφημερίδα EL PAÍS, η Κατριν Χίμλερ επιβεβαίωσε: «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι είναι ο εγγονός του».

Henrik Lenkeit will auf Wikipedia herausgefunden haben, dass SS-Verbrecher Heinrich Himmler sein Großvater war. Sein Schicksal hat mich angestrengt – und Widerstände überwinden gelehrt. https://t.co/9y5uKoVR9L

Η ζωή της Χέντβιχ Πότχαστ

Ένα άλλο εκπληκτικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι ο Λένκαϊτ δεν ανακάλυψε ποιος ήταν ο παππούς του μέχρι το καλοκαίρι του 2024. Τα ονόματα της μητέρας και του θείου του εμφανίζονται σε βιβλία όπως η κανονική βιογραφία του Χίμλερ, που γράφτηκε από τον ιστορικό Πίτερ Λόνγκεριχ.

Η Χέντβιχ Πάτχαστ δεν ήταν καθόλου άγνωστη στους μελετητές και αναφερόταν σε ταινίες και ντοκιμαντέρ. Το πρακτικό της ανάκρισης από την 7η Στρατιά των ΗΠΑ τον Μάιο του 1945 την περιγράφει ως «μια ελκυστική γυναίκα στα τριάντα της, που θα μπορούσε να ταιριάζει στο πρότυπο της Deutsche Frau», της γερμανίδας γυναίκας. Η ανάκριση αποκαλύπτει επίσης ότι «γέννησε δύο παιδιά στον Χίμλερ».

🖤 A Surreal Contrast

At Fairhill Auctions, a love letter from Heinrich Himmler to his mistress Hedwig Potthast sold for $3,750.

Written the day after the Wannsee Conference, the postcard jarringly mixes tenderness—he calls her "Bunny"—with the shadow of unspeakable wartime… pic.twitter.com/2vBpLRsHhI

Η Πότχαστ ξαναπαντρεύτηκε τη δεκαετία του 1950 και απέκτησε διαφορετικό όνομα. Μιλούσε ελάχιστα για το παρελθόν της. Η κόρη της Χέντβιχ, η Νανέτ, έμαθε σχετικά με την ταυτότητα του βιολογικού της πατέρα, λέει ο Λένκαϊτ. Αλλά ο ίδιος λυπάται που αυτή η πληροφορία του αποκρύφθηκε.

«Ίσως ήθελαν να με προστατεύσουν…», υποθέτει. Αλλά πώς είναι δυνατόν να του πήρε τόσο καιρό να το ανακαλύψει; «Δεν μπορώ να το εξηγήσω», απαντά. «Ήταν τόσο προφανές…»

Η Κατρίν Χίμλερ σχολιάζει: «Η Nανέτ παρέμεινε σιωπηλή μέχρι το θάνατό της σχετικά με το ποιος ήταν ο βιολογικός της πατέρας, οπότε όσο απίστευτο και αν φαίνεται, είναι απολύτως πιθανό ο Χένρικ Λένκαϊτ να ανακάλυψε ποιος ήταν ο παππούς του μόλις πριν από ένα χρόνο, και μάλιστα τυχαία». «Στη Γερμανία», επισημαίνει, «υπάρχουν ακόμα πολλές οικογένειες που διατηρούν μια επίμονη σιωπή για το παρελθόν, και ειδικά για τους δράστες μέσα στην ίδια τους την οικογένεια, οπότε η οικογένειά τους δεν ήταν καθόλου μοναδική». «Ελπίζω η ιστορία τους να δώσει σε άλλους το θάρρος να κάνουν ερωτήσεις μέσα στις δικές τους οικογένειες για την εποχή του Ναζισμού και τον ρόλο που έπαιξαν οι πρόγονοί τους σε αυτήν», προσθέτει η εγγονή του Eρνστ, του μικρότερου αδελφού του Χάινριχ Χίμλερ.

The answer is, this woman: Hedwig Potthast. A relatively little known figure who was Himmler's secretary from 1936, then his lover from 1938 – 1945. She had two children by him. He purchased this house (then rather smaller) for her in Brückentin in 1943. pic.twitter.com/c8kHncWgqR — Nick Short 🇺🇦 (@nickfshort) February 24, 2023

Λένκαϊτ: «Στη Γερμανία υπάρχουν πολλά παιδιά ή εγγόνια Ναζιστών εγκληματιών που δεν είναι φασίστες – Θα κάνω ότι μπορώ να σταματήσω την ΑfD»

Η εμπειρία του Λένκαϊτ μπορεί να φαίνεται ιδιαίτερη. Αλλά δεν διαφέρει και πολύ από εκείνη πολλών Γερμανών που, αν και αποδέχτηκαν τη συλλογική ευθύνη για τα εγκλήματα του ναζισμού, χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο για να αναγνωρίσουν τους παππούδες τους ως μεμονωμένους δράστες ή συνεργούς. Φυσικά, πολύ λίγοι είχαν έναν παππού σαν τον Χίμλερ…

«Στη Γερμανία», συνεχίζει ο Λένκεϊτ, «υπάρχουν πολλά παιδιά ή εγγόνια των δραστών, και δεν είναι φασίστες. Είμαστε μια νέα γενιά. Τώρα ένα [ακροδεξιό] κόμμα όπως το AfD συγκεντρώνει το 26% στις δημοσκοπήσεις. Θα κάνω το δικό μου κομμάτι για να τους εμποδίσω να έρθουν στην εξουσία…»

«Αν το σκεφτώ, ήταν ένα τέρας, και εγώ έχω το αίμα ενός τέρατος», λέει. «Η πίστη μου είναι αυτό που με κράτησε. Χωρίς πίστη, ίσως να βρισκόμουν σε ψυχιατρικό νοσοκομείο».

