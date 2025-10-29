Πολύ επιβαρυμένη φέρεται να είναι η υγεία της Ρούλας Πισπιρίγκου με την καταδικασμένη σε δις ισόβια μητέρα από την Πάτρα να υποφέρει από έντονους πόνους και να έχει χάσει πολλά κιλά, σύμφωνα με τη δικηγόρο της Βάσω Πανταζή.

«Κάθε Παρασκευή μεταφέρεται σε δημόσιο νοσοκομείο για εξετάσεις, γιατί στη φυλακή δεν υπάρχει η κατάλληλη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη», αναφέρει η κυρία Πανταζή.

Advertisement

Advertisement

Η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει διαγνωστεί από το 2023 με ερυθηματώδη λύκο (αυτοάνοσο νόσημα), όπως είχε κάνει τότε γνωστό ο δικηγόρος της Αλέξης Κούγιας, αλλά διαψεύδει, μέσω της δικηγόρου της, τους ισχυρισμούς ότι χρησιμοποιεί το πρόβλημα υγείας της ενόψει του εφετείου για λόγους τακτικής.

Αναλυτικότερα η κυρία Πανταζή ανέφερε: «Είναι ιατρικά διαπιστωμένο. Πρόκειται για ερυθηματώδη λύκο, ο οποίος, δυστυχώς, στην περίπτωση της Ρούλας Πισπιρίγκου, παρουσιάζει εκφυλιστικές τάσεις και της προκαλεί τρομερούς πόνους στις αρθρώσεις και στα κόκαλα.

Έχει εξεταστεί από δημόσιο νοσοκομείο, από τον ρευματολόγο της και τον ειδικό ιατρό της. Το σωφρονιστικό σύστημα της Ελλάδας δεν είναι τιμωρητικό· δεν φυλακίζεται κάποιος για να αποβιώσει μέσα στη φυλακή.

Έχει χάσει πάνω από 30 κιλά, αυτό είναι το λιγότερο.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου

Πάσχει από πολύ έντονους πόνους. Κάθε Παρασκευή μεταφέρεται σε δημόσιο νοσοκομείο για εξετάσεις, γιατί στη φυλακή δεν υπάρχει η κατάλληλη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Ζητώ από την Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών να φερθεί σε αυτόν τον άνθρωπο ως άνθρωπο. Είμαι πεπεισμένη για την αθωότητά της και θα έχουμε ανατροπή στο Εφετείο».

Η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε δις ισόβια για τους θανάτους των τριών μικρών παιδιών της, της Μαλένας, της Ίριδας και της Τζωρτζίνας, ενώ η εκδίκαση της έφεσης για τον θάνατο της Ίριδας και της Μαλένας έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2026.

(Με πληροφορίες από Alpha)