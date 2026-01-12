Δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου σε δεύτερο βαθμό για την απόπειρα ανθρωποκτονίας και την ανθρωποκτονία της εννιάχρονης Τζωρτζίνας, ενώπιον του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου της Αθήνας, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026. (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

Η Ρούλα Πισπιρίγκου οδηγήθηκε σήμερα, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, λίγο πριν από τις 9:00 το πρωί, στο Εφετείο Αθηνών επί της οδού Λουκάρεως, όπου κάθεται στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου για την εκδίκαση, σε δεύτερο βαθμό, της υπόθεσης που αφορά τον θάνατο της πρωτότοκης κόρης της, Τζωρτζίνας.

Η συγκεκριμένη δίκη είχε αναβληθεί και επαναπροσδιορίστηκε για σήμερα, προκειμένου η νέα συνήγορος υπεράσπισης, Βάσω Πανταζή, η οποία ανέλαβε την υπόθεση μετά τον θάνατο του Αλέξη Κούγια, να διαθέτει τον απαραίτητο χρόνο για τη μελέτη της δικογραφίας.

Advertisement

Advertisement

Υπενθυμίζεται ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως σε ισόβια κάθειρξη, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι προκάλεσε τον θάνατο της 8χρονης κόρης της με τη χορήγηση μεγάλης ποσότητας κεταμίνης, κατηγορία την οποία η ίδια εξακολουθεί να αρνείται. Παράλληλα, σημειώνεται ότι η 37χρονη καταδικάστηκε τον περασμένο Μάρτιο σε δύο ακόμη ισόβιες καθείρξεις για τους θανάτους των μικρότερων παιδιών της, Μαλένας και Ίριδας.