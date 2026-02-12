Το Μονομελές Εφετείο Πειραιώς, με την υπ’ αριθμόν 401/2025 απόφασή του, έρχεται να βάλει οριστικό και «τσουχτερό» φρένο στην πρακτική των ανεπιθύμητων τηλεφωνικών οχλήσεων για διαφημιστικούς σκοπούς.

Το δικαστήριο απέρριψε την έφεση μεγάλου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, επικυρώνοντας την πρωτόδικη απόφαση που επιδίκασε συνολική αποζημίωση 50.000 ευρώ σε ασφαλιστή, ο οποίος δέχθηκε πέντε κλήσεις παρά τη ρητή άρνησή του.

Το χρονικό της δικαστικής διαμάχης

Η υπόθεση αφορά επαγγελματία ασφαλιστή που είχε μεριμνήσει να εντάξει τον αριθμό του στο ειδικό «Μητρώο 11» του Ν. 3471/2006, δηλώνοντας επίσημα ότι δεν επιθυμεί να δέχεται διαφημιστικές επικοινωνίες. Παρά τη νομική αυτή θωράκιση, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023, δέχτηκε πέντε τηλεφωνήματα από εκπροσώπους της εταιρείας στο κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιεί για την εργασία του.

Σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά που δέχτηκε το δικαστήριο, ο ενάγων ενημέρωνε σε κάθε κλήση τους υπαλλήλους ότι η σύνδεσή του είναι προστατευμένη ζητώντας την παύση των οχλήσεων. Ωστόσο, οι κλήσεις συνεχίστηκαν, προκαλώντας αποσυντονισμό από τις επαγγελματικές του δραστηριότητες, καθώς η εταιρεία δεν είχε προβεί στον απαραίτητο έλεγχο των επικαιροποιημένων καταλόγων του Μητρώου.

Το νομικό σκεπτικό: 10.000 ευρώ ανά κλήση

Η απόφαση βασίστηκε στο άρθρο 14 του Ν. 3471/2006 και είναι καταπέλτης για τις εταιρείες που παραβιάζουν την ιδιωτικότητα των καταναλωτών:

Η «ελάχιστη» αποζημίωση: Το δικαστήριο έκρινε ότι το ποσό των 10.000 ευρώ ανά κλήση δεν είναι ούτε υπερβολικό, ούτε αντισυνταγματικό. Αντιθέτως, είναι το ελάχιστο ποσό που ορίζει ο νόμος, ώστε η ποινή να έχει αποτρεπτικό χαρακτήρα απέναντι σε οικονομικά ισχυρούς οργανισμούς.

Προσβολή προσωπικότητας: Η απόφαση αναγνωρίζει ότι οι ανεπιθύμητες κλήσεις προσβάλλουν το δικαίωμα της «πληροφοριακής αυτοδιάθεσης» και προκαλούν ηθική βλάβη, αναστάτωση και λύπη στον πολίτη.

Ευθύνη της εταιρείας: Απορρίφθηκε ο ισχυρισμός της εταιρείας ότι για τις κλήσεις ευθυνόταν εξωτερικό συνεργάτη (call center). Το δικαστήριο έκρινε ότι ο πάροχος φέρει την πλήρη ευθύνη για τα πρόσωπα που χρησιμοποιεί προς όφελός του.

Απόρριψη των ισχυρισμών περί «καταχρηστικότητας»

Η πλευρά του παρόχου ενέργειας υποστήριξε ότι η αγωγή ήταν καταχρηστική, καθώς ο αριθμός των κλήσεων (πέντε) ήταν περιορισμένος. Το Εφετείο Πειραιώς απέρριψε κατηγορηματικά αυτό το επιχείρημα, τονίζοντας ότι η παραβίαση της νομοθεσίας είναι αντικειμενική και ο αριθμός των κλήσεων δεν αναιρεί την παρανομία, ούτε καθιστά την αξίωση του πολίτη υπερβολική.

Με την απόφαση αυτή δημιουργείται ένα ισχυρό δικαστικό προηγούμενο, υπενθυμίζοντας ότι ο σεβασμός στο «Μητρώο 11» είναι υποχρεωτικός και η παραβίασή του μπορεί να κοστίσει ακριβά.

«Η υπ’ αριθμόν 411/2025 απόφαση του Εφετείου Πειραιά εφάρμοσε ορθά και με σαφήνεια τις διατάξεις του νόμου 3471/2006 ευθυγραμμισμένη με την κρατούσα νομολογία παρέχοντας την ελάχιστη προστασία στους πολίτες από επεμβάσεις στα προσωπικά τους δεδομένα».

Πηγή: dikastiko.gr