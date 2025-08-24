Μάχη για τη ζωή της δίνει μία ηλικιωμένη γυναίκα την οποία παρέσυρε 23χρονος μοτοσικλετιστής χωρίς δίπλωμα και την εγκατέλειψε στη Σαλαμίνα.

Η παράσυρση της 83χρονης γυναίκας σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00, το βράδυ του Σαββάτου, στην λεωφόρο Φανερωμένης στο κέντρο της Σαλαμίνας.

Πώς συνέβη το ατύχημα



Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ηλικιωμένη επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα χωρίς να αντιληφθεί την μοτοσικλέτα. Ο νεαρός οδηγός την παρέσυρε με την μηχανή του και στη συνέχεια να εγκαταλείψει το σημείο. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφθασε στο σημείο, με τους διασώστες να δίνουν στη γυναίκα τις πρώτες βοήθειες.

Ποινική δίωξη σε βάρος του οδηγού μηχανής που κατηγορείται ότι παρέσυρε και εγκατέλειψε 83χρονη, η οποία προσπάθησε να διασχίσει κάθετα δρόμο στη Σαλαμίνα, άσκησε η Εισαγγελία Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μοτοσικλετιστής παραδόθηκε όταν έμαθε ότι ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του και αναζητείται.

Σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, σωματικές βλάβες και εγκατάλειψη.

Η 83χρονη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αττικόν» και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.