Το τελευταίο «αντίο» στην Λένα Σαμαρά, που τόσο άδικα και ξαφνικά έφυγε από τη ζωή, θα πουν τη Δευτέρα 11 Αυγούστου στις 13:00 στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, οικογένεια, συγγενείς και φίλοι.

Η θλίψη είναι ανείπωτη για την οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού με τον αδερφό της Κώστα Σαμαρά να αδυνατεί να δεχθεί το θάνατο της αδερφή του σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Σε ανάρτησή του αναφέρει:

Η παράκληση της οικογένειας του πρώην πρωθυπουργού

Να βοηθηθούν κοινωφελή ιδρύματα, αντί για στεφάνια για τη Λένα, παρακαλεί η οικογένεια του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά. Ειδικότερα, σε ανάρτηση στο προφίλ του πρώην πρωθυπουργού στο facebook αναφέρεται:

Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένεια Σαμαρά παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό θα ήθελε η Λένα μας.

Συγκεκριμένα, μπορούν να βοηθηθούν :

το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ)

IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG) η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank) το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ή ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ».