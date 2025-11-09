Η Αθήνα κινείται και σήμερα, Κυριακή 9/11 σε ρυθμούς Μαραθωνίου, καθώς διεξάγεται η 42η Αυθεντική Διαδρομή με τη συμμετοχή 24.000 δρομέων. Επίσης άλλοι 52.000 αθλητές συμμετέχουν ή συμμετείχαν στους παράλληλους αγώνες, όπως τα 10 χλμ. που πραγματοποιούνται στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Ο αγώνας των 10 χιλιομέτρων ξεκίνησε στις 8:00 το πρωί, ενώ στις 9:00 δόθηκε η εκκίνηση του μεγάλου Μαραθωνίου από τον Μαραθώνα, με τους δρόμους της Αττικής να γεμίζουν με χρώμα, παλμό αλλά και χιλιάδες θεατές.

Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις



Η Τροχαία Αττικής έχει θέσει σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες ισχύουν από τα ξημερώματα και θα διαρκέσουν έως τις 18:30 το απόγευμα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Η Λεωφόρος Μαραθώνος, η Μεσογείων, η Βασ. Σοφίας, η Αμαλίας, η Συγγρού και το κέντρο της Αθήνας βρίσκονται στο επίκεντρο των μέτρων, καθώς πρόκειται για τους βασικούς άξονες της διαδρομής που θα καταλήξει στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Οι διακοπές κυκλοφορίας αφορούν τόσο τη διέλευση όσο και τη στάθμευση οχημάτων, ενώ έχουν οριστεί συγκεκριμένα σημεία για κάθετη διέλευση οχημάτων, όπως:

Λ. Μαραθώνος & Διονύσου,

Λ. Μαραθώνος & Αγ. Μαρίνας,

Λ. Μαραθώνος & Φλέμινγκ,

Λ. Μαραθώνος & Κλεισθένους (Σταυρός Αγ. Παρασκευής),

Λ. Μεσογείων & Αγ. Ιωάννου,

καθώς και άλλα κομβικά σημεία σε Μαραθώνα, Παλλήνη, Ραφήνα και Αγία Παρασκευή.

Εναλλακτικές διαδρομές για τους οδηγούς

Η Τροχαία συστήνει στους οδηγούς να αποφύγουν το κέντρο και τους δρόμους της μαραθώνιας διαδρομής, προτείνοντας συγκεκριμένες εναλλακτικές οδεύσεις, όπως:

Από το Κέντρο προς Ζωγράφου – Παγκράτι – Βύρωνα: μέσω Αλεξάνδρας – Κηφισίας – Κατεχάκη.

Από Ραφήνα προς Αθήνα: μέσω Αρτέμιδος – Καραμανλή – Σπάτων – Θεοτοκοπούλου.

Από Μαραθώνα προς Βόρεια Προάστια: μέσω Λ. Λίμνης Μαραθώνος – Κρυονερίου – Ν.Ε.Ο.Α.Λ. – Κηφισού.

Από Νέα Μάκρη προς Βόρεια Προάστια: μέσω Λ. Διονύσου.

Αλλαγές στα μέσα μαζικής μεταφοράς

Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, η ΣΤΑ.ΣΥ. ενίσχυσε τα δρομολόγια σε όλες τις γραμμές του Μετρό και του Ηλεκτρικού:

3 επιπλέον συρμοί στις Γραμμές 2 και 3,

2 επιπλέον συρμοί στη Γραμμή 1,

ώστε να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό που κινείται προς το κέντρο και το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Παράλληλα, στη Γραμμή 6 του Τραμ (Πικροδάφνη – Σύνταγμα) τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό το “Φιξ” έως τις 21:00 το βράδυ, ενώ οι στάσεις Σύνταγμα, Ζάππειο και Λ. Βουλιαγμένης δεν θα λειτουργούν προσωρινά.

Σημειώνονται επίσης τροποποιήσεις σε αρκετές γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ σε Δήμους του Λεκανοπεδίου, λόγω των περιορισμών στη διέλευση.

Συστάσεις της Τροχαίας

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων, ενώ συνιστά τη χρήση των μέσων σταθερής τροχιάς για όσους μετακινούνται προς το κέντρο.

