Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καραβάδος της Κεφαλονιάς.

Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 12 οχήματα, εθελοντές, ενώ από αέρος συνδράμουν 7 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Νωρίτερα ήχησε το «112», καλώντας όσους βρίσκονται σε Καραβάδο, Δοριζάτα και Κεραμειές να απομακρυνθούν προς Αργοστόλι.



Ο δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος ανέφερε νωρίτερα μιλώντας στο ertnews.gr ότι εικάζουν πως πρόκειται για εμπρησμό γιατί εκδηλώθηκαν τρεις διαφορετικές εστίες. Σε άλλο σημείο τόνισε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε 10 μέτρα από τα σπίτια. «Είχαμε τρεις φωτιές. Λογικά είναι εμπρησμοί», είπε μεταξύ άλλων.



Σε ύφεση η πυρκαγιά στον Ριόλο Αχαΐας – Συνεχίζεται η πυρόσβεση



Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κινητοποιήθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Ριόλο Αχαΐας.

Η φωτιά ξέσπασε κοντά στο γήπεδο του χωριού και κινήθηκε με κατεύθυνση προς τον Απιδεώνα, χωρίς να απειλήσει κατοικημένη περιοχή.



Η επέμβαση των εναέριων μεσών ήταν καταλυτική, όπως και το ότι ο αέρας οδήγησε την φωτιά σε αμπελωνες. Λίγο αργότερα οι πυροσβέστες κατάφεραν να τη θέσουν σε ύφεση. Στις 4 το απόγευμα δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο, ενώ το έργο της πυρόσβεσης συνεχιζόταν από τις επίγειες και τις εναέριες δυνάμεις, ώστε να σβήσουν και οι τελευταίες διάσπαρτες μικρές εστίες.



Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 52 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Οριοθετημένη, χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στο Φίχτι Αργολίδας

Στη Αργολίδα, στην περιοχή Φίχτι, η φωτιά είναι οριοθετημένη, χωρίς ενεργό μέτωπο, ωστόσο στην περιοχή εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 40 πυροσβέστες, δύο πεζοπόρα τμήματα και 13 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν τις προσπάθειες κατάσβεσης τέσσερα αεροσκάφη.