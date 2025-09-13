Σεισμική δόνηση 4 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11.44 κοντά στη Γαύδο.

Αναλυτικότερα, εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ανακοινώνει ότι σήμερα, στις 11:44 ώρα Ελλάδος, το σεισμολογικό δίκτυο κατέγραψε Ασθενή σεισμική δόνηση με μέγεθος 4.0 στην κλίμακα Richter. Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 347 χλμ. Ν των Αθηνών. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 5 χλμ. ΒΔ της Γαύδου.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΥ:

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ: 34.8660 Βόρεια

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ: 24.0445 Ανατολικά