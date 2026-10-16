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Σε συνεχόμενες διαπραγματεύσεις διάρκειας περίπου τεσσάρων ωρών κατέληξε ο συναγερμός που σήμανε στα Σεπόλια, όταν ένας άνδρας ανέβηκε στην ταράτσα πολυκατοικίας και άρχισε να πετά κεραμίδια προς το δρόμο. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον πείσουν να κατέβει και ο άνδρας συνελήφθη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό ξεκίνησε λίγο μετά τις οκτώ το βράδυ, στην οδό Προποντίδος. Ο άνδρας ανέβηκε στην ταράτσα του κτηρίου και άρχισε να πετά κεραμίδια προς το πεζοδρόμιο, όπου βρίσκονταν περαστικοί, χωρίς αρχικά κανείς να αντιληφθεί τι ακριβώς συνέβαινε.

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Στην αρχή η πληροφορία που έφτασε στις αρχές ήταν ότι επρόκειτο για διαρρήκτη που είχε βρεθεί στην ταράτσα. Στο σημείο κλήθηκε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, το οποίο όμως δεν κατάφερε να συνεννοηθεί με τον άνδρα ούτε να τον πείσει να κατέβει.

Κατόπιν κλήθηκε η Ελληνική Αστυνομία. Η επικοινωνία και η συνεννόηση μαζί του αποδείχθηκαν ιδιαίτερα δύσκολες, και μετά από περίπου τέσσερις ώρες διαπραγματεύσεων οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον πείσουν να κατέβει από την ταράτσα μέχρι την είσοδο της πολυκατοικίας.

Ο άνδρας συνελήφθη, ενώ οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν τα κίνητρά του, δηλαδή γιατί ανέβηκε στην ταράτσα και πετούσε κεραμίδια στους διερχόμενους.