Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο αδεφρός του Άλεξμ το μεσημέρι της Δευτέρας (6/7, 15:00) είχαν προγραμματίσει με τον Αμερικανό youtuber, “N3on”, ένα event, το οποίο έλαβε χώρα στον λόφο του Αρείου Πάγου στην Ακρόπολη.
Ο Γιάννης βρέθηκε και στο γήπεδο που μεγάλωσε ο ίδιος στα Σεπόλια και έπαιξε μπάσκετ μαζί με μικρούς φίλους.
Λίγη ώρα αργότερα οι δύο τους κοινοποίησαν ένα story στο Instagram όπου έγραφαν απλώς «Όλοι στα Σεπόλια. Τώρααα!!!», καλώντας τους ακολούθους τους στη γειτονιά που μεγάλωσαν και έκαναν γνωστή σε κάθε γωνία του πλανήτη.