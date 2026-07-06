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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο αδεφρός του Άλεξμ το μεσημέρι της Δευτέρας (6/7, 15:00) είχαν προγραμματίσει με τον Αμερικανό youtuber, “N3on”, ένα event, το οποίο έλαβε χώρα στον λόφο του Αρείου Πάγου στην Ακρόπολη.

N3on crashed out on NBA player Giannis Antetokounmpo for not playing serious way, and n3on tried to fire him up 😭🔥



"Imagine we're in the NBA Finals… Game 7..4th quarter… everybody said they'd beat us… LET'S FKN GO, DAWG!"



after all that, N3on made the mistake 😭💀 pic.twitter.com/bry0qznIuC Advertisement Advertisement July 6, 2026

Ο Γιάννης βρέθηκε και στο γήπεδο που μεγάλωσε ο ίδιος στα Σεπόλια και έπαιξε μπάσκετ μαζί με μικρούς φίλους.

Λίγη ώρα αργότερα οι δύο τους κοινοποίησαν ένα story στο Instagram όπου έγραφαν απλώς «Όλοι στα Σεπόλια. Τώρααα!!!», καλώντας τους ακολούθους τους στη γειτονιά που μεγάλωσαν και έκαναν γνωστή σε κάθε γωνία του πλανήτη.