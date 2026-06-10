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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φαίνεται πως ζήλεψε τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, ο οποίος για ένα μικρό διάστημα βρέθηκε σε μοναστήρι Σιαολίν για να μυηθεί την φιλοσοφία τους, με τον Έλληνα φόργουορντ να επισκέπτεται το Χονγκ Κονγκ, δοκιμάζοντας την τύχη του στο κουνγκ φου.

Ο αστέρας των Μπακς απολαμβάνει τον τελευταίο καιρό τις διακοπές του και το δείχνει με κάθε ευκαιρία. Πρόσφατα, ο Γιάννης βρέθηκε στο Χονγκ Κονγκ και έβγαλε αρκετές φωτογραφίες παίζοντας κουνγκ φου με στόχους τόσο τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο, όσο και τα αδέλφια του.

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«Kung Fu bro» έγραψε ο Έλληνας φόγουορντ στο βίντεο που ανέβασε σε στόρι στο οποίο ο Σιάο τον βοηθάει να επιχειρήσει μια γυριστή κλωτσιά. Να σημειωθεί ότι η κλωτσιά του Αντετοκούνμπο έγινε υπό το βλέμμα αγάλματος του Μπρους Λι,

Παράλληλα, ο Greek Freak έγραψε: «Άδειασε το μυαλό σου, να είσαι χωρίς μορφή» στις φωτογραφίες που ανέβασε λίγες ώρες αργότερα με τα αδέλφια του.