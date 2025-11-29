Την αντιπαλότητα μεταξύ συμμοριών που διακινούν ναρκωτικές ουσίες βλέπουν οι αστυνομικές αρχές ως κίνητρο για τη ρίψη χειροβομβίδας σε καφετέρια, στην περιοχή των Σεπολίων, τον περασμένο Αύγουστο, όταν και τραυματίστηκαν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος και ένας πελάτης.

Το περιστατικό είχε γίνει λίγο μετά τα μεσάνυχτα τής 5ης Αυγούστου στην οδό Αδμήτου. Δύο άτομα είχαν προσεγγίσει το σημείο και είχαν πετάξει μέσα στην καφετέρια μία αμυντικού τύπου χειροβομβίδα, προκαλώντας τον σοβαρό τραυματισμό του 47χρονου ιδιοκτήτη από τη Ρουμανία και ενός πελάτη.

Τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών ανέλαβαν την έρευνα και κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δύο φυσικούς αυτουργούς. Πρόκειται για έναν 24χρονο από την Αίγυπτο και έναν 36χρονο από την Παλαιστίνη.

Ο 24χρονος είναι ήδη έγκλειστος φυλακών, καθώς συνελήφθη για υπόθεση ναρκωτικών, ενώ στο παρελθόν έχει απασχολήσει και άλλες φορές κλοπές, σωματική βλάβη, απείθεια και παράβαση τού νόμου περί όπλων.

Τα στελέχη του Εκβιαστών εντόπισαν την Παρασκευή τον 36χρονο από την Παλαιστίνη και τον συνέλαβαν, καθώς στην κατοχή του βρήκαν ποσότητα ναρκωτικών. Αστυνομικοί από άλλη υπηρεσία τον είχαν συλλάβει και στις 25 Νοεμβρίου, στην Ομόνοια, και πάλι για κατοχή ναρκωτικών, αλλά είχε αφεθεί ελεύθερος.

Οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι πίσω από τους δύο φυσικούς αυτουργούς υπάρχει ως ηθικός ένας βαρυποινίτης φυλακών από την Αλβανία, ο οποίος για πολλούς αυτήν την περίοδο είναι ο Νο1 κακοποιός της αποκαλούμενης Αλβανικής Μαφίας στη χώρα μας.