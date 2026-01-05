Σε συνδυασμό πραγμάτων αποδίδουν τον θάνατο του 45χρονου διοικητή του πυροσβεστικού κλιμακίου από τα Άνω Πορόια, Σερρών, τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής που ολοκληρώθηκε σήμερα Δευτέρα (05.01.2026).

Βγήκαν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αλλά και των τοξικολογικών, που περίμενε με αγωνία η οικογένεια του 45χρονου Κωνσταντίνου Γκίνη, του διοικητή του πυροσβεστικού κλιμακίου στις Σέρρες, του οποίου η σορός βρέθηκε το Σάββατο (03.01.2026) από κυνηγούς στο όρος Μπέλλες. Σύμφωνα με πηγές από τη νεκροψία νεκροτομή που διενεργήθηκε, ο θάνατος του 45χρονου δεν είναι αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας.

Advertisement

Advertisement

Αν και η σορός του διοικητή βρέθηκε σε κακή κατάσταση -έφερε δαγκωματιές από άγρια ζώα-. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική, λοιπόν, στη σορό βρέθηκαν επίσης κοψίματα στα χέρια του που παραπέμπουν σε κόψιμο φλεβών, ωστόσο τα κοψίματα δεν ήταν βαθιά, αλλά επιφανειακά. Αυτό σημαίνει ότι έκανε απόπειρα αυτοκτονίας, η οποία δεν φαίνεται να έγινε στο σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός, καθώς δεν υπάρχουν ίχνη αίματος ούτε στην περιοχή ούτε στα ρούχα του.

Ωστόσο, ερευνάται το ενδεχόμενο να έπαθε εκεί υποθερμία και να προέκυψε στη συνέχεια και ισχαιμικό επεισόδιο. Η ημερομηνία θανάτου προσδιορίζεται στις δύο πρώτες μέρες από την εξαφάνιση του, στις 23 ή στις 24 Δεκεμβρίου.

Ο 45χρονος βρέθηκε νεκρός στις 3 Ιανουαρίου από κυνηγούς μέλη του ΟΦΚΑΘ, σε μπρούμυτη θέση φορώντας μόνο το εσώρουχο του και τις κάλτσες του. Φαίνεται πως έβγαλε τα ρούχα του λόγω της υποθερμίας.