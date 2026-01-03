Τραγικό τέλος είχε η εξαφάνιση του 45χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Γκίνη, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο όρος Μπέλες στις Σέρρες, προκαλώντας βαθιά θλίψη στην οικογένεια και την τοπική κοινωνία.

Η σορός του άτυχου άνδρα βρέθηκε μέσα σε ρέμα, στην περιοχή Μορφοπλαγιά, κοντά στο Πυροβολείο Π-9, ενώ το αυτοκίνητό του, ένα Toyota RAV4, εντοπίστηκε περίπου 200 μέτρα μακριά από το σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια βίας στο σώμα του 45χρονου. Ωστόσο, οι αρχές αναφέρουν ότι πιθανόν έβαλε τέλος στη ζωή του κόβοντας τις φλέβες και στα δύο χέρια. Παρά την εκτίμηση αυτή, δεν βρέθηκε στο σημείο κάποιο ξυράφι ή μαχαίρι με το οποίο να προχώρησε στο απονενοημένο διάβημα.

Για την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών θανάτου αναμένεται η άφιξη ιατροδικαστή, ο οποίος θα πραγματοποιήσει λεπτομερή εξέταση.

Ο πυροσβέστης είχε εξαφανιστεί από το σπίτι του το πρωί της 23ης Δεκεμβρίου, και η σύζυγός του είχε δηλώσει την εξαφάνισή του την επόμενη ημέρα. Αστυνομικές δυνάμεις, πυροσβέστες και εθελοντές συμμετείχαν σε εκτεταμένες έρευνες στο όρος Μπέλες, καθώς ο άτυχος άνδρας αγαπούσε τις πεζοπορικές διαδρομές στην περιοχή.

Κατά τις έρευνες, εξετάστηκαν προσωπικά αντικείμενα του 45χρονου, ενώ τα δεδομένα από το smartwatch του έδειξαν έντονη αϋπνία και αυξημένη δραστηριότητα τις ημέρες πριν από την εξαφάνισή του.

Σύμφωνα με τις αρχές, όλα τα στοιχεία στο σημείο και η κατάσταση της σορού υποδεικνύουν αυτοκτονία. Το σώμα βρέθηκε σχεδόν μπρούμυτα, φορώντας μόνο το εσώρουχο και τις κάλτσες, ενώ στο στόμα του υπήρχε το σταυρουδάκι που φορούσε με αλυσίδα. Δαγκωματιές και αμυχές από άγρια ζώα καταγράφηκαν, πιθανώς μετά τον θάνατό του.

Η τοπική κοινωνία των Άνω Ποροίων, όπου ο 45χρονος υπηρέτησε ως διοικητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου, θρηνεί για την απώλεια ενός κοινωνικού, δραστήριου και αγαπητού ανθρώπου.

Η νεκροψία-νεκροτομή θα προσδιορίσει με ακρίβεια την ημερομηνία και τα αίτια του θανάτου.