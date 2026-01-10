Διαφορετική εικόνα για τον φονικό ξυλοδαρμό του 17χρονου στις Σέρρες παρουσιάζει η οικογένεια του θύματος. Ο πατέρας του, μιλώντας στον Alpha, τόνισε ότι τα τραύματα που έφερε το παιδί του δεν μπορούν να προέλθουν από έναν μόνο δράστη. «Πιστέψτε με, ειλικρινά σας μιλάω, εάν βλέπατε το παιδί μου πώς ήταν χτυπημένο, δεν γίνεται να είναι μόνο ένας ο δράστης που τον χτυπούσε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, ο δικηγόρος της οικογένειας, Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος, επεσήμανε ότι υπάρχουν υπόνοιες για επιπλέον δράστες που παραμένουν ασύλληπτοι. «Οι υποψίες μας ήταν πάντοτε ότι δεν είναι ένας ο δράστης, ότι υπάρχουν ένοχοι οι οποίοι διαφεύγουν. Είναι σχεδόν αδύνατο να καταφερθούν τέτοια χτυπήματα από έναν άνθρωπο», δήλωσε στο Mega.

Ο δικηγόρος ανέφερε ότι υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό από τις πρώτες κάμερες και επισήμανε τη σημασία να μην προτρέχουν τα συμπεράσματα. Το θύμα βρέθηκε σε ακάλυπτο χώρο έξω από την οικοδομή και η οικογένεια ζητά να μιλήσουν πιθανά παιδιά-μάρτυρες που μπορεί να φοβούνται. Όπως υπογραμμίζεται, τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί αφήνουν ακόμη πολλά ερωτήματα ανοιχτά, ενώ η υπόθεση συνεχίζει να συγκλονίζει την τοπική κοινωνία.