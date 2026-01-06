Μετά από ημέρες φημών, αντιφατικών “πληροφοριών” και ενός δημόσιου σπιράλ σεναρίων, η ιατροδικαστική εικόνα έρχεται να βάλει έναν σκληρό, αλλά καθαρό τίτλο στο τέλος της ιστορίας. Ο 45χρονος αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος και διοικητής του κλιμακίου στα Άνω Πορόια Σερρών, που βρέθηκε νεκρός στο όρος Μπέλες, δεν φαίνεται να κατέληξε από τραύμα ή εγκληματική ενέργεια. Τα ευρήματα αποδίδουν τον θάνατό του σε ανακοπή/ισχαιμικό καρδιακό επεισόδιο που συνδέεται με υποθερμία, μέσα σε συνθήκες ακραίου κρύου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της νεκροψίας-νεκροτομής που δημοσιοποιήθηκαν, ο θάνατος αποδίδεται σε παθολογικά αίτια που σχετίζονται με το ψύχος: ισχαιμικό καρδιακό επεισόδιο (ανακοπή) λόγω υποθερμίας.

Ταυτόχρονα, στην ιατροδικαστική περιγραφή καταγράφονται:

Εκδορές/τραύματα στα χέρια, ωστόσο περιγράφονται ως επιφανειακές, χωρίς βάθος ικανό να προκαλέσει τον θάνατο, ενώ δεν αναφέρονται ίχνη αίματος σε ρούχα ή σώμα.

Ενδείξεις που παραπέμπουν σε πρόσφατο ισχαιμικό επεισόδιο, χωρίς, κατά τις πληροφορίες, ο μηχανισμός θανάτου να προσδιορίζεται απολύτως «με μαθηματική ακρίβεια» από όλα τα πρώτα δεδομένα.

Τοξικολογικές αναλύσεις “καθαρές”, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, χωρίς ευρήματα που να αλλάζουν την εικόνα.

Κρίσιμη λεπτομέρεια: Το ότι ο 45χρονος εντοπίστηκε έχοντας αφαιρέσει ρουχισμό αποδίδεται στο γνωστό ιατρικό φαινόμενο της «παράδοξης απογύμνωσης» που μπορεί να εμφανιστεί σε προχωρημένη υποθερμία, όταν ο οργανισμός «μπερδεύει» τα σήματα θερμοκρασίας.

Το χρονικό που οδήγησε στο “μυστήριο”

Ο 45χρονος είχε φύγει από το σπίτι του το πρωί της 23ης Δεκεμβρίου και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του. Η σορός του εντοπίστηκε στις 3 Ιανουαρίου σε μεγάλο υψόμετρο, σε δύσβατη περιοχή της Ομορφοπλαγιάς, στη θέση «Χωνί» στο όρος Μπέλες. Σε κοντινή απόσταση βρέθηκαν ρούχα και το αυτοκίνητό του. Ο χρόνος θανάτου, με βάση τα όσα αναφέρονται, τοποθετείται στα πρώτα 24ωρα–48ωρα της εξαφάνισης (23–24 Δεκεμβρίου).

Γιατί «φούντωσε» το σενάριο της αυτοκτονίας

Στην πρώτη ανάγνωση της υπόθεσης, τα τραύματα στα χέρια τροφοδότησαν ένα πρόωρο συμπέρασμα. Δημοσιεύματα ανέφεραν κοψίματα μεταξύ αγκώνα και καρπού που «παρέπεμπαν» σε απόπειρα αυτοκτονίας. Όμως το κεντρικό στοιχείο που αναδεικνύεται πλέον είναι ότι αυτά τα τραύματα δεν φαίνεται να ήταν θανατηφόρα, ενώ η συνολική εικόνα (υποθερμία, παθολογικά αίτια, απουσία ενδείξεων εγκληματικής ενέργειας) μετατοπίζει το βάρος από το «πώς» στο «τι συνέβη στο βουνό» και τι κάνει το κρύο στο σώμα όταν ο χρόνος, η θερμοκρασία και η απομόνωση γίνονται παγίδα.

«Σταματήστε τις εικασίες»: η παρέμβαση της οικογένειας

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η οικογένεια του εκλιπόντος – μέσω του δικηγόρου της – ζήτησε από τα ΜΜΕ να σταματήσει η αναπαραγωγή ανυπόστατων ισχυρισμών, εικασιών και ανεπιβεβαίωτων “πληροφοριών” για έναν άνθρωπο που δεν μπορεί πλέον να απαντήσει.

Και κάπου εδώ βρίσκεται και το δεύτερο, πιο άβολο για ΜΜΕ συμπέρασμα της υπόθεσης: Η ιατροδικαστική δεν «λύνει» μόνο ένα μυστήριο. Δείχνει και πόσο εύκολα μια κοινωνία, μαζί και ένα κομμάτι της ενημέρωσης, μετατρέπει μια τραγωδία σε σενάριο.

