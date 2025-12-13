Σήμερα το μεσημέρι συνεδριάζει το Συντονιστικό των μπλόκων των αγροτών μετά το προσκλητήριο Μητσοτάκη για συνάντηση το απόγευμα της Δευτέρας. Η κυβέρνηση αναμένει τις αποφάσεις του Συντονιστικού προκειμένου να φανεί αν υπάρχει διάθεση διαλόγου ή αν οι συνδικαλιστές επιμείνουν στη σκληρή γραμμή των κινητοποιήσεων.

Αν επικρατήσει η λογική της συνεννόησης, έστω και με «κόκκινες γραμμές», τα αιτήματα των μπλόκων θα κωδικοποιηθούν και θα σταλούν στην κυβέρνηση εντός της ημέρας, με ένα περιθώριο τριών ημερών για την παροχή απαντήσεων. Στο ίδιο χρονικό διάστημα αναμένεται και ένας έντονος παρασκηνιακός κύκλος διαβουλεύσεων, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορεί τελικά να πραγματοποιηθεί το ραντεβού κορυφής.

Το προσκλητήριο προς τους αγρότες απηύθυνε χθες ο πρωθυπουργός από το βήμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, επιχειρώντας μια πολιτική ρελάνς απέναντι στις πιέσεις που δέχεται η κυβέρνηση από τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε τους εκπροσώπους των μπλόκων στο Μαξίμου, κατά τα πρότυπα αντίστοιχης συνάντησης που είχε πραγματοποιηθεί το 2024, θέτοντας ωστόσο και τους αγρότες προ των ευθυνών τους για την παρατεταμένη κοινωνική ταλαιπωρία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η άρνηση συμμετοχής θα τους καταστήσει υπόλογους.

Την ίδια στιγμή, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης εκπέμπουν σήμα αποκλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, μετά το διπλό ραντεβού που είχαν χθες και προχθές στην Αντιπροεδρία της κυβέρνησης.

Aπόβαση στη Λάρισα

Υπενθυμίζεται πως το απόγευμα της Παρασκευής, συμβολικό κομβόι τρακτέρ από το μπλόκο της Νίκαιας κινήθηκε στο κέντρο της Λάρισας. Τα αγροτικά μηχανήματα διέσχισαν τους δρόμους και στη συνέχεια σταμάτησαν έξω από τα γραφεία κυβερνητικών βουλευτών.

Στόχο των αγροτών αποτέλεσαν τα γραφεία του βουλευτή Χρήστου Καπετάνου, του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Μάξιμου Χαρακόπουλου, καθώς και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστου Κέλλα. Εκεί, σε μια κίνηση συμβολισμού, πέταξαν σανό στις εισόδους των γραφείων.

Νωρίτερα, την Παρασκευή, αγρότες με τα τρακτέρ και τα οχήματά τους, συγκεντρώθηκαν έξω από την εμπορική πύλη του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, την οποία απέκλεισαν συμβολικά για ένα τρίωρο, στο ύψος της οδού Κουντουριώτου.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, εκπρόσωποι των αγροτών απηύθυναν χαιρετισμούς από μικροφωνική εγκατάσταση που είχε τοποθετηθεί σε αγροτικό όχημα, αναλύοντας τους λόγους της κινητοποίησης και ξεκαθαρίζοντας ότι οι δράσεις θα συνεχιστούν έως ότου υπάρξουν «ικανοποιητικές λύσεις» στα αιτήματά τους. Μετά το μεγάλο συλλαλητήριο οι αγρότες επέστρεψαν στα μπλόκα.

Πηγή φωτογραφιών: EUROKINISSI