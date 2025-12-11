Συνάντηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης μεταξύ του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα και εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης, παρουσία του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη. Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννης Καββαδάς και στελέχη του οργανισμού.

Οι αγρότες παρουσίασαν αναλυτικά τα αιτήματά τους, με την κυβερνητική πλευρά να δηλώνει ότι θα εξεταστούν προσεκτικά και ότι αρκετά από αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν. Ωστόσο, Χατζηδάκης και Τσιάρας ξεκαθάρισαν πως οποιεσδήποτε παρεμβάσεις δεν μπορούν να υπερβούν το πλαίσιο της συμφωνίας που έχει συναφθεί με την Κομισιόν. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να επανέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου αύριο στις 11.30 το πρωί.

Από την κυβέρνηση επισημάνθηκε ότι, ειδικά για την κτηνοτροφία, έχει ήδη εφαρμοστεί συμπληρωματική πληρωμή σε συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες ώστε να αρθούν αδικίες που προέκυψαν από τον μαθηματικό τύπο κατανομής των επιδοτήσεων, διασφαλίζοντας ότι οι πραγματικοί παραγωγοί θα λάβουν τη στήριξη που δικαιούνται.

Παράλληλα, διευκρινίστηκε στους εκπροσώπους των αγροτών ότι δεν υπάρχει περιθώριο για ενέργειες εκτός του συμφωνημένου πλαισίου με την Κομισιόν, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες κυρώσεις για την Ελλάδα, διακοπή των επιδοτήσεων και, τελικά, βαρύτερες απώλειες για τους ίδιους τους παραγωγούς.

Ο διάλογος θα συνεχιστεί και σε τεχνικό επίπεδο, με στόχο την εξεύρεση λύσεων για τα ειδικότερα ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του μεταβατικού συστήματος πληρωμών, ώστε να αποφευχθούν αδικίες, ιδιαίτερα εις βάρος των κτηνοτρόφων.

Στο τραπέζι τέθηκαν επίσης τα ιδιαίτερα προβλήματα της κτηνοτροφίας στην Κρήτη και τα νησιά — όπως το υψηλό κόστος παραγωγής και οι μειωμένες τιμές γάλακτος — ενώ εξετάστηκαν πρακτικές προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.

Συζήτηση έγινε, ακόμη, για κρίσιμα ζητήματα της γεωργίας και της μελισσοκομίας, με έμφαση στη διαχείριση της υδατικής κρίσης, το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη στήριξη των θερμοκηπιακών καλλιεργειών μέσω της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο.