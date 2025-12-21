Αποκαλυπτικές είναι οι συνομιλίες που ήρθαν στο φως για το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική, στο οποίο εμπλέκονται και έξι ανήλικοι. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να πωλούσαν κυρίως κοκαΐνη και κάνναβη, ακόμα και εντός σχολείων.

Ο αρχηγός του κυκλώματος ήταν ένας 20χρονος αλλοδαπός με το ψευδώνυμο «Φρατέλο», ενώ υπαρχηγός ήταν ένας 19χρονος Έλληνας, γνωστός ως «Ζούμπο». Άλλα μέλη είχαν τα ψευδώνυμα «Κοντός», «Πίπης» και «Νίτσε». Σημείο συνάντησης της συμμορίας ήταν ένα πάρκο στα Πατήσια, συνθηματικά ονομαζόμενο «Κίτσου».

Οι επικοινωνίες γίνονταν κυρίως μέσω Instagram και Signal, με τιμές 10 ευρώ το γραμμάριο χασίς και 50 ευρώ το γραμμάριο κοκαΐνης. Η Ασφάλεια Αττικής εντόπισε το κύκλωμα μετά από καταγγελία και ακολούθησαν επισυνδέσεις και φυσικές παρακολουθήσεις. Μέσω αυτών ταυτοποιήθηκαν συνολικά 263 αγοραπωλησίες ναρκωτικών, αποδεικνύοντας τη συστηματικότητα της δράσης τους.

Εξευτελισμός στα social media

Τα αρχηγικά μέλη δημοσίευσαν στα social media βίντεο στα οποία εξευτέλιζαν και ξυλοκοπούσαν ανηλίκους μέλη του κυκλώματος. Σε βίντεο που δημοσίευσε η ΕΡΤ, μέλη του κυκλώματος αναγκάζουν έναν ανήλικο να γονατίσει, τον χτυπάνε και τον αναγκάζουν να καπνίσει.

Η συνομιλία

Αρχηγός: Πού είσαι;

Ανήλικος: Σχολείο.



Αρχηγός: Έξι του μήνα έχει διακόσια ευρώ να φέρεις να ξέρεις. Ωραία χωρίς πολλά πολλά μπρο, μην μου ζαλίζεις τα @@ έχω σχολείο έχω το ένα έχω το άλλο. Πηδάς τα κάγκελα. Πας παίρνεις ένα λεπτάκι και τσακίζεσαι και το φέρνεις εκεί στην πλατεία.

Ανήλικος: Σε πόση ώρα;



Αρχηγός: Σε μαξ πέντε λεπτά να είσαι εκεί. Γιατί αν δεν είσαι σε πέντε λεπτά σου ορκίζομαι θα φας πολύ ξύλο, μπρο.



Σε άλλη συνομιλία ακούγεται και πάλι ένα από τα βασικά μέλη να μιλά με έναν διακινητή που είναι ανήλικος:



Αρχηγικό μέλος: Ρε βλάκα θα σου γ… το σπίτι ρε βλάκα του έχω πει εγώ ποτέ μαλακίες μη σου…



Ανήλικος: Όχι.



Αρχηγικό μέλος: Μην μου λες «ακατάληπτο», δεν σου τα έδωσα εγώ όταν σου είχα πει αύριο.



Ανήλικος: Εντάξει, εντάξει.



Αρχηγικό μέλος: Μην μου ζαλίζεις τα @@ εγώ δεν είμαι ούτε Ο. ούτε Σ. όταν λέμε αύριο αύριο. Απλά θέλω να το πάω σε έναν φίλο μου επειδή είναι σχολείο.



Ανήλικος: Εντάξει.



Αρχηγικό μέλος: Ωραία σε πέντε λεπτά να είσαι εκεί αδερφέ, άμα δεν είσαι ορκίζομαι θα (ακατάληπτο), δεν σου κάνω πλάκα.



Σε άλλη συνομιλία έχει καταγραφεί διάλογος του 20χρονου αρχηγού με ανήλικο διακινητή, που συντόνιζε τους συνομήλικούς του, μέλη της σπείρας:



Αρχηγός : Ναι ναι τέλειωσαν;



Ανήλικος: Ε, ναι αλβανικά… Ε;



Αρχηγός: Δεν θέλετε άλλα;



Ανήλικος: Θέλουμε.



Αρχηγός: Τι;



Ανήλικος: Ε, πενήντα. Και μετά στην επόμενη εκατό.



Αρχηγός; Το κατοστάρι το δίνουμε με έξι εμείς, αλλά για να είμαστε καλοί άνθρωποι σε εσάς με πέντε.



Ξέπλυμα μέσω στοιχηματικών

Επιπλέον ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένας διάλογος στον οποίο δύο από τα μέλη της ομάδας συζητούν για το πώς θα μπορούσαν να «ξεπλύνουν» κάποια χρήματα μέσω στοιχηματικών εταιρειών.



Μέλος 1: Ρε μπρο κοίτα θα σου πω εγώ απ’ ότι κατάλαβα χθες ο Σ. θα μου τα στείλει τα.. μέσω GR και θα τα τραβήξω εγώ.



Μέλος 2: Ρε μπρο κάπως να τα στείλω εγώ ρε να «ακατάληπτο» στοιχηματάκι… στοιχηματάκι… ναι τις μαλακίες εκεί της (όνομα εταιρείας στοιχηματισμού) για να τέτοιο για να κατάλαβες ότι… έχω τραβήξει…



Μέλος 1: Τα ‘χεις κερδίσει από τον τζόγο ναι ναι.



Μέλος 2: Ναι κατάλαβες; Να έχω κάπου να φαίνεται κατάλαβες; Να φαίνεται λίγο ΟΚ τα πράγματα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων, οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας διακινούσαν ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης ακόμα και εντός σχολικών συγκροτημάτων.

Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν, πρωινές ώρες της 18-12-2025 σε περιοχές της Αττικής, 12 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός και ο υπαρχηγός, ηλικίας από 15 έως 56 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται 7 επιπλέον μέλη.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες με συνακόλουθη την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ακόμα, συνελήφθησαν 5 άτομα, ασκούντες τη γονική μέριμνα των ανηλίκων δραστών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας τους.

Στο πλαίσιο της προανακριτικής έρευνας του Τμήματος Άμεσης επέμβασης Ναρκωτικών και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφορικών δεδομένων και στοιχείων προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι από τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, με διακριτούς ρόλους και διαρκή δράση, με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τη δομή και τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, αυτή ήταν ιεραρχικά δομημένη, με επικεφαλής αρχηγό και υπαρχηγό, στους οποίους υπάγονταν τρεις διακριτές επιχειρησιακές ομάδες.

Πιο συγκεκριμένα, ο αρχηγός ασκούσε τον πλήρη έλεγχο στις δραστηριότητες της εγκληματικής οργάνωσης, δίνοντας εντολές και χαράσσοντας την επιχειρησιακή στρατηγική της. Σε αυτόν υπάγονταν δύο ομάδες τα μέλη των οποίων συνεργάζονταν στενά μαζί του και ήταν επιφορτισμένα με την πραγματοποίηση των αγοραπωλησιών ναρκωτικών ουσιών.

Επόμενος στην ιεραρχία της οργάνωσης ήταν ο υπαρχηγός, ο οποίος χρησιμοποιούσε την οικία του ως κεντρικό χώρο αποθήκευσης των ναρκωτικών ουσιών «καβάτζα». Σε αυτόν υπαγόταν έτερη ομάδα τα μέλη της οποίας ήταν επιφορτισμένα με τη διανομή των ναρκωτικών ουσιών στα κατώτερα μέλη, σύμφωνα με το σχέδιο κατανομής που είχε αναπτύξει ο αρχηγός, που λάμβανε χώρα σε πάρκο στην περιοχή των Πατησίων.

Επιπλέον, μέλος της εν λόγω ομάδας ήταν υπεύθυνο για τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών εντός γηπέδου ποδοσφαίρου, κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων.

Ενδεικτικό της θρασύτητας της δράσης της οργάνωσης αποτελεί το γεγονός ότι 2 ανήλικα μέλη της μετέφεραν ναρκωτικές ουσίες κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στην περιοχή των Χανίων.

Από τη μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα έχουν διαπιστωθεί περισσότερες από 260 αγοραπωλησίες κατά βάση στις περιοχές της Νέας Χαλκηδόνας, των Άνω Πατησίων και της Νέας Φιλαδέλφειας, πολλές εκ των οποίων λάμβαναν χώρα εντός σχολικών συγκροτημάτων ή σε χώρους πέριξ αυτών.

Από την περαιτέρω σκιαγράφηση της λειτουργίας της εγκληματικής οργάνωσης, προέκυψε ότι αυτή διεπόταν από αυστηρούς κανόνες πειθαρχίας, η μη τήρηση των οποίων επέσυρε στα μέλη χρηματικές κυρώσεις, άσκηση σωματικής βίας ακόμα και υποβολή σε βασανιστήρια.

Σε μία περίπτωση μέλος της εγκληματικής οργάνωσης υπέστη βασανιστήρια με σβήσιμο αναμμένου τσιγάρου στο χέρι του, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση εγκαύματος.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους «επιχειρησιακούς χώρους» της εγκληματικής οργάνωσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

60,87 γραμμ. κοκαΐνης,

28,09 γραμμ. κάνναβης,

το χρηματικό ποσό των 4.845 ευρώ,

πλήθος «επιχειρησιακών» κινητών τηλεφώνων,

πιστόλι τύπου ρέπλικα,

γεμιστήρας,

4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και

σιδερογροθιά.