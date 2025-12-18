Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (1812) στη Βασιλίσσης Σοφίας, όπου φορτηγάκι συγκρούστηκε με μηχανή στο ύψος της αμερικανικής πρεσβείας.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο ώστε να παραλάβει τους τραυματίες και να τους μεταφέρει στο νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας τους παραμένει άγνωστη.

Γερανός έσπευσε επίσης ώστε να απομακρύνει τα εμπλεκόμενα οχήματα.

Από το τροχαίο προκλήθηκε ακραίο μποτιλιάρισμα. Τα οχήματα έχουν σχηματίσει ουρές χιλιομέτρων από το ύψος της λεωφόρου Βουλιαγμένης έως και το σημείο όπου έγινε η σύγκρουση.