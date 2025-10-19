Δίωξη για παράνομη κατοχή κροτίδων και φωτοβολίδων, παράνομη οπλοκατοχή και παραβίαση του αθλητικού νόμου ασκήθηκε στον πρόεδρο του Ατρομήτου, ο οποίος κρατείται και θα οδηγηθεί τη Δευτέρα ενώπιον του Μονομελούς Αυτοφώρου Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Στο γήπεδο, το οποίο έχει παραχωρηθεί από την αρμόδια δημοτική Αρχή προς χρήση στην εν λόγω ομάδα, σύμφωνα με την αστυνομία εντοπίστηκαν 17 φωτοβολίδες, σωλήνας εκτόξευσης βολών, 7 κοντάρια, 3 κράνη, πλήθος σπρέι, πλήθος μασκών και ρουχισμός άλλων ομάδων. Τα ευρήματα εξετάζονται για τυχόν συνδέσεις με περιστατικά βίας στο χώρο του ποδοσφαίρου.

Advertisement

Advertisement

Σημειώνεται πως στη σύλληψη του προέδρου της ΠΑΕ Ατρόμητος, Βασίλη Μπέτση, προχώρησε το μεσημέρι του Σαββάτου (18/10), η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μετά από σχετικές καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες σε χώρο Δημοτικού Σταδίου σε περιοχή της Αττικής, διενεργείται από οπαδούς συγκεκριμένης ομάδας, διακίνηση, αποθήκευση και απόκρυψη φωτοβολίδων, κροτίδων και όπλων, υπό την ανοχή του προέδρου αυτής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση κατόπιν παραγγελίας αρμόδιου Εισαγγελέα και όπως προέκυψε, το εν λόγω Στάδιο έχει παραχωρηθεί από την αρμόδια δημοτική Αρχή προς χρήση στην εν λόγω ομάδα, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κλειδωμένο χώρο του Σταδίου από αστυνομικούς του Τμήματος Ειδικών Ερευνών, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και παρουσία δικαστικού λειτουργού, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 17 φωτοβολίδες, σωλήνας εκτόξευσης βολών, 7 κοντάρια, 3 κράνη, πλήθος σπρέι, πλήθος μασκών και ρουχισμός άλλων ομάδων.